Messina: superbonus 110%, istruzioni per l’uso

L’auditorium monsignor Fasola sabato prossimo 26 settembre alle 10.00 ospiterà l’evento “Super bonus 110% istruzioni per l’uso” organizzato dalla senatrice messinese Grazia D’Angelo del Movimento 5 stelle.

“Ho voluto realizzare un momento di incontro e di confronto – dichiara la parlamentare grillina – per far conoscere agli addetti ai lavori e ai cittadini un provvedimento che può definirsi il fiore all’occhiello del decreto rilancio. Il superbonus 110% può rappresentare il primo vero passo per inaugurare il Green New Deal nel nostro paese, rilanciando il settore dell’edilizia.

Adesso – prosegue D’Angelo – abbiamo un’opportunità unica di investire sui nostri immobili per migliorarli dal punto di vista energetico e adeguarli agli standard antisismici e queste migliorie daranno la possibilità di beneficiare di detrazioni fiscali fino al 110% in 5 anni. Un evento al quale partecipare per avere dai relatori e dai tecnici presenti le informazioni e i chiarimenti utili sulle procedure da seguire per poter ottenere questi benefici. Sarà anche dedicato un approfondimento che riguarderà i condomini” – conclude la parlamentare.

All’incontro di sabato interverranno: Cristiano Anastasi, membro della commissione Commercio, industria e turismo; Pina Falzea, presidente dell’ordine degli architetti di Messina; Francesco Triolo, presidente dell’ordine degli ingegneri di Messina; Carmelo Ardito, presidente del collegio dei geometri di Messina; un delegato della’agenzia delle entrate e il libero professionista, ingegnere Sergio Bruno.