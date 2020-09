Messina: pallavolo, Biancuzzo e Spadaro confermate nel restor di B2

Continua la linea verde del Messina Volley che anche per la stagione 2020/21, che la vedrà impegnata nel girone N della Serie B2, potrà contare sulle giovani “Leonesse Terribili” Ylenia Biancuzzo e Giulia Spadaro, rispettivamente libero e schiacciatrice.

Nel campionato di Serie C della scorsa stagione le due giovani atlete si sono messe in luce, dimostrandosi pronte e soprattutto mature per un campionato nazionale come quello della Serie B2. Sia Biancuzzo (classe 2002) che Spadaro (classe 2003) sono cresciute nella squadra giallo-blu per poi debuttare direttamente in Serie C nella stagione 2018/19.

Entrambe rappresentano il frutto del “Progetto Messina Volley”, innescato dalla volontà di portare avanti i talenti giallo-blu dalle giovanili fino alla prima squadra.

“Sono molto felice di far parte anche quest’anno del Messina volley – dichiara Spadaro – la società in cui sono cresciuta. In questa stagione affronteremo un campionato di serie B2, nuovo per me ed anche per alcune delle mie compagne. Ci stiamo già alleando cercando di dare il meglio, con costante attenzione, per arrivare pronte all’inizio del torneo. Speriamo solo che il campionato non venga bloccaot ancora una volta”.

“Sono felice di far parte anche quest’anno del messina volley – le fa eco il libero Biancuzzo – e per me questa rappresenta la prima stagione in serie B2. Dopo il lungo periodo di stop abbiamo ripreso la preparazione atletica e non vediamo l’ora di rientrare in campo l’otto novembre per la prima di campionato. Di sicuro siamo più grintose e con tanta voglia di migliorare i nostri aspetti tecnici e tattici. Se siamo arrivate fino a questo punto è grazie al nostro allenatore Danilo che ha sempre creduto in noi”.