Taormina (Me): un arresto per droga e due denunce nel fine settimana

Nel fine settimana i carabinieri della compagnia messinese di Taormina hanno arrestato una persona per droga e ne hanno denunciate altre due. Nella serata di domenica, a Roccalumera, i carabinieri hanno arrestato il 44enne C.F., catanese, ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana.

I militari lo hanno bloccato e sottoposto ad una perquisizione personale e veicolare che ha permesso di trovargli addosso alcune dosi di cocaina. I militari hanno esteso la perquisizione anche al suo domicilio.

Nel corso delle perquisizioni i carabinieri hanno trovato e sequestrato 12 dosi di cocaina, un involucro contenente marijuana, un bilancino elettronico e alcune banconote di piccolo taglio ritenute provento dell’attività illecita.

Al termine delle formalità di rito l’uomo, martedì, è comparso davanti al gip del tribunale di Messina che ha convalidato l’arresto effettuato dai carabinieri e gli ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di firma presso gli uffici della polizia giudiziaria.

A Giardini Naxos i carabinieri hanno denunciato un 15enne di Paternò per aver rubato da un’automobile un portafogli e un cellulare. Il minore è stato bloccato dai militari poco lontano dal veicolo appena derubato e la refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

A Francavilla di Sicilia i militari hanno denunciato un 62enne per detenzione abusiva di armi e munizioni. I militari hanno trovato una pistola a tamburo calibro 32 con inserite all’interno tre cartucce. Il revolver era nascosto nel vano di una stufa a pellet posizionata nella cucina dell’abitazione. Inoltre, i carabinieri nella camera da letto hanno trovato una carabina nascosta in un’intercapedine tra il muro e l’armadio, con 3 scatole di piombini calibro 4,5 per carabina e una balestra in un armadio con otto dardi.

Infine, nel corso dei servizi sono stati controllati 111 veicoli e 165 persone elevando 10 multe di cui 2 per guida senza patente, 2 per mancata copertura assicurativa, una mancanza del casco protettivo, 2 per velocità non moderata in centro abitato e tre per ingombro carreggiata con rimozione mezzi. Sono stati controllati 4 locali notturni e a Giardini Naxos sono state elevate due contravvenzioni per violazione all’ordinanza sindacale che impone la chiusura dei locali alle 02.00.