Milazzo (Me): soccorsa unità da diporto in difficoltà

Agenti della guardia costiera di Milazzo, nel messinese, hanno soccorso un’unità da diporto in difficoltà lungo il litorale. Nella giornata di sabato è prevenuta alla sala operativa della guardia costiera una richiesta di soccorso da parte di un natante da diporto di circa 6 metri di lunghezza, alla deriva al traverso di Capo Milazzo.

Il natante ha richiesto il soccorso con l’utilizzo di un razzo rosso, rimasto alla deriva a causa di un’avaria al motore e non avendo più la possibilità di governare. La guardia costiera ha immediatamente diporto l’intervento del battello GC A64 che ha raggiunto il natante in difficoltà, conducendolo in sicurezza presso il primo porticciolo utile.

Non sono mancate le attività di controllo e vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di sicurezza contenute nell’ordinanza balneare. Continua l’attività di vigilanza all’interno dell’area marina protetta Capo Milazzo per verificare il rispetto del vigente disciplinare adottato dall’ente gestore. Nel fine settimana le unità della guardia costiera hanno accertato l’ancoraggio in area non consentita di due unità da diporto, procedendo all’elevazione della relativa sanzione amministrativa.

Personale della guardia costiera di Milazzo, inoltre, ha effettuato un intervento al comune di Rometta con il supporto del comando della polizia locale e dell’amministrazione comunale, procedendo alla rimozione e al sequestro di ombrelloni, sdraio e attrezzature balneari di vario tipo che occupavano permanentemente un tratto di litorale. L’area interessata è stata restituita alla pubblica e libera fruizione dei bagnanti.