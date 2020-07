Gravina (Ct): Nino Leonardi subentra in consiglio comunale

“Il consiglio comunale riacquista una personalità di spessore politico e di alto profilo morale e umano che lavorerà con impegno per tutta la comunità gravinese”. Con queste parole il sindaco Massimiliano Giammusso ha commentato l’insediamento del consigliere comunale Antonino Leonardi della lista “Cambiamo Gravina”, avvenuto durante la seduta del Consiglio comunale di ieri (20 luglio 2020) con il giuramento.

“Non posso che ricordare come la storia politica di Nino Leonardi sia una storia fatta di eleganza istituzionale e responsabilità – ha continuato – e sono lieto di averlo avuto tra i promotori del percorso che mi ha condotto alla carica di primo cittadino. Sono sicuro che porterà ancora una volta un contributo significativo all’interno della rappresentanza politica in Consiglio comunale”.

Antonino Leonardi – che ha ricoperto la carica di consigliere dal 2008 al 2018 e impegnato nelle Commissioni Viabilità e Lavori Pubblici – entra nel civico consesso, a seguito delle surroghe avviate delle dimissioni del vicepresidente del Consiglio comunale Enzo Santoro, di recente nominato assessore.

Nell’ambito della lista “Cambiamo Gravina” infatti, erano scattate le posizioni di Marco Rapisarda e Agata Viola che però hanno rinunciato per continuare il lavoro iniziato nell’Ufficio di Gabinetto del sindaco. “Ringrazio innanzitutto il sindaco per l’augurio che mi ha rivolto e in particolar modo i miei compagni di lista – ha commentato Leonardi – entro a far parte del gruppo consiliare “Cambiamo Gravina” e ringrazio il mio capogruppo, il consigliere Filippo Riela. Ringrazio inoltre il presidente Claudio Nicolosi e tutto il Consiglio per l’accoglienza che mi ha riservato in questa occasione”.

I lavori del consesso civico sono proseguiti con l’elezione del consigliere Stefano Longhitano a vicepresidente del Consiglio che è avvenuta con 12 voti favorevoli, due schede bianche e una nulla. L’esponente del Movimento 5 Stelle fa parte del Gruppo Misto che vede il consigliere Tommaso Maltese come capogruppo dopo la designazione avvenuta oggi 21 luglio.

“Ringrazio i colleghi che hanno riposto in me la fiducia per questo ruolo super partes – ha commentato Longhitano – continuo a esercitare il mio ruolo con responsabilità e senso del dovere”. Gli ha fatto eco il consigliere Tommaso Maltese: “la mia nomina a capogruppo è un segno tangibile di un’opposizione che dialoga con l’amministrazione nell’interesse dei cittadini». Cambia in parte la geografia del Consiglio comunale con l’ingresso della consigliera Angela Zanghì nel gruppo Uniti per Cambiare, compagine che esprime il vicesindaco Rosario Condorelli e che è rappresentato in consiglio anche da Salvo D’Urso e Teresa Campanile. Si è costituito inoltre il gruppo consiliare unico “Rinnova Gravina – Impegno per Gravina” composto dal capogruppo Francesco Ferlito, Paolo Kory e Franco Marcantonio”.