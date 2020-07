Palagonia (Ct): spacciava cocaina con la figlia in auto, arrestato

Nonostante avesse in auto sua figlia di appena9 anni, lui spacciava cocaina. È successo a Palagonia, nel catanese, dove i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato il 30enne Nicola Pennisi. L’uomo dovrà rispondere di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri sera i militari dell’Arma in via Vittorio Emanuele hanno notato l’uomo intento a dialogare con un’altra persona. Appena scorti i militari, l’uomo è velocemente salito in auto con l’intento di fuggire. Un tentativo domato sul nascere dai carabinieri che lo hanno subito fermato e trovato in possesso di 17 dosi di cocaina, nascoste nello scomparto dello specchietto retrovisore. Nella tasca dei pantaloni invece sono stati trovati 15 euro in contante, probabilmente incassati poco prima dalla cessione di una dose di stupefacente alla persone fuggita.

Nel corso di una successiva perquisizione domiciliare i militari hanno trovato altre 29 dosi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e 220 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita posta in essere dallo spacciatore. Il denaro e la droga sono stati sequestrati mentre l’arrestato è stato relegato ai domiciliari.