Paternò (Ct): spacciatore incallito arrestato insieme ad un complice

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia catanese di Paternò hanno arrestato il 21enne Alex Santo Sambataro e il 19enne Antonio Musarra, entrambi del posto, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

Il contrasto alla vendita della droga e l’incessante attività di indagine hanno indirizzato i carabinieri sui “soliti noti” personaggi gravitanti in quell’ambiente. È proprio il caso di Musarra, arrestato dagli stessi carabinieri 9 giorni fa con 170 dosi di marijuana.

Ma il lupo perde il pelo e non il vizio. I militari hanno effettuato un’ulteriore perquisizione nella sua abitazione di via Bari notando in quei momenti Musarra che si era affrettato a nascondere un involucro sul balcone del piano superiore. Nell’abitazione è stato trovato Sambataro, anche lui residente nella stessa palazzina in un piano diverso ma anche, su un tavolo, l’occorrente per la suddivisione in dosi della droga, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento nonché residui di marijuana.

Al resto ha pensato il cane antidroga Ivan che, scodinzolando, ha trovato sotto il letto una busta contenente 75 dosi di marijuana ed una bustina contenente circa 5 grammi della stessa droga dietro un armadio quindi, come precedentemente notato dai militari al loro arrivo, altre 7 dosi dal Musarra in un contenitore dell’immondizia sul balcone del secondo piano.