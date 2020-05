Belpasso (Ct): lite e spari tra vicini, un arresto

Una lite tra vicini poteva degenerare in tragedia. A Belpasso, nel catanese, i carabinieri hanno arrestato un 72enne di Motta Sant’Anastasia per lesioni personali aggravate. L’uomo aveva sparato al vicino a seguito di una lite in contrada Mandorlo.

Accorsi sul posto i militari hanno bloccato i due confinanti, uno dei quali, un 70enne in particolare era stato raggiunto allo zigomo sinistro da un proiettile in piombo sparato da una pistola da soft air trovata in terra, quindi poi percosso mentre era ancora in terra dall’avversario 72enne.

Il ferito, trasportato poi al pronto soccorso dell’ospedale Santissimo salvatore di Paternò, è stato trovato affetto da “ematoma sullo zigomo sinistro ed escoriazione sottomentoniere”.

A provocare la lite sono state questioni legati ai confini dei due fondi agricoli. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari.