Palagonia (Ct): pusher in manette

Ha cercato di sfuggire al controllo dei carabinieri lo spacciatore arrestato a Palagonia, nel catanese, dai militari dell’Arma. Le manette sono scattate ai polsi del 46enne Cateno Pozzo che dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini dello spaccio.

Ieri pomeriggio i carabinieri stavano effettuando il controllo degli occupanti di un’auto in via Soldato Pirracchio. Si trattava di due uomini di Mineo di 34 e 41 anni che sembravano essere in attesa di qualcuno.

Qualche istante dopo i militari dell’Arma hanno notato l’arrivo di Pozzo che ha tentato una fuga alla loro vista. L’immediata perquisizione personale ha fatto ben comprendere il motivo della fuga. Pozzo aveva con sé un piccolo supermercato della droga: 20 dosi di marijuana, 6 di cocaina e un bilancino di precisione. La droga probabilmente era destinata ai due uomini controllati proprio in quel frangente dai carabinieri.

Pozzo, colto in flagranza di reato, a sua discolpa ha detto di essere andato a vendere la droga perché senza soldi per sfamare la propria famiglia. L’uomo è stato condotto ai domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria.