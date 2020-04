Sicilia: due mostre concorso di SiciliAntica

SiciliAntica ha organizzato una mostra concorso video-fotografico in due sezioni su due temi: SiciliAmara con immagini e testimonianze di un’isola ferita e SiciliAntica, cultura e volontariato da oltre 20 anni.

Due le finalità della mostra. Da un lato denunciare lo stato di abbandono e di degrado del patrimonio culturale e naturalistico della nostra isola, dall’altro di documentare le innumerevoli iniziative che da oltre 20 anni, l’associazione ha realizzato e continua a realizzare per contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione delle straordinarie testimonianze del passato isolano che rischiano di non avere un futuro.

La partecipazione alla prima sezione è gratuita e aperta a tutti gli appassionati di fotografia e ai video amatori, senza limiti di età e di cittadinanza. Anche la partecipazione alla seconda sezione è gratuita, ma destinata soltanto alle sedi dell’associazione.

Le immagini e i video presentati dovranno essere inediti e originali. Tutte le opere inviate entreranno a far parte dell’archivio fotografico dell’associazione SiciliAntica che si riserva il diritto di utilizzare per scopi editoriali, didattici e per pubblicizzare l’iniziativa, attraverso la stampa e il web senza alcun fine di lucro e senza dove avvertire preventivamente l’autore della foto o del video, ma citandone la fonte, specificando il nome dell’autore a cui resta la proprietà intellettuale.

I diritti sulle immagini e sui video rimarranno di esclusiva proprietà degli autori. Per le foto in cui dovessero comparire persone riconoscibili l’email dovrà contenere in allegato una liberatoria firmata.

Ogni partecipante potrà presentare massimo 3 fotografie a colori e/o bianco e nero anche se la giuria si riserva la facoltà di selezionarne una sola e/o un solo video.

Le opere dovranno essere inviate su DVD insieme alle schede di partecipazione, di materiale fotografico e/o di video all’indirizzo: Simona MOdeo – associazione SiciliANtica, c/o via dei Giardini, 12 – 93100 Caltanissetta o all’indirizzo email presidenteregionale@siciliantica.it con link di download tramite servizio di upload wetransfer.com entro e non oltre il 31 ottobre 2020. Le spese postali saranno a carico del partecipante e il materiale spedito non verrà restituito.

Non saranno ammesse le opere giunte dopo il 31 ottobre; che siano di tema differente da quello della mostra concorso e tutte le opere non ritenute idonee dalla giuria preposta.

Fra tutte le foto pervenute ne saranno esposte solo 40 (20 per ogni sezione) ad insindacabile giudizio della giuria.

Le fotografie in formato digitale dovranno rispettare i seguenti parametri:

Foto B/N o a colori

Dimensioni 30cm x 40cm, sia in orizzontale sia in verticale

Formato digitale jpg

Risoluzione 300 dpi

Le immagini devono essere originali

Ogni autore è responsabile del contenuto del proprio elaborato e garantisce di godere di ogni diritto di utilizzare i contenuti nello stesso riprodotti, ovvero di averne ottenuto le necessarie liberatorie

SiciliAntica non sarà in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti terzi che appaiono negli elaborati inviati o da detentori di diritti per cui non è stata richiesta la necessaria liberatoria

Ogni foto dovrà riportare il titolo dell’opera e il nome dell’Autore all’interno del nome del file

I video dovranno rispettare i seguenti parametri:

Il prodotto finale dovrà essere un documentario della durata massima di 15 minuti (comunque non meno di 8 minuti)

Il video dovrà essere salvato con nome del file così composto: “nome cognome.[formato file]” (es. “nomecognome.avi”, “nomecognome.flv”, “nomecognome.mov”, “nomecognome.mp4”)

L’elaborato deve costituire un’opera inedita, con indicazione delle fonti in caso di citazione diretta da opere storiche e documentali

Ogni autore è responsabile del contenuto del proprio elaborato e garantisce di godere di ogni diritto di utilizzare i contenuti nello stesso riprodotti, ovvero di averne ottenuto le necessarie liberatorie

SiciliAntica non sarà in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti terzi che appaiono negli elaborati inviati o da detentori di diritti per cui non è stata richiesta la necessaria liberatoria.

Esposizione e premiazione

L’inaugurazione della Mostra (fotografica) e la premiazione del Concorso avranno luogo in data e location da definire che saranno comunicati via e-mail e/o telefonicamente a tutti i partecipanti in un momento successivo.

Tutte le opere ritenute idonee ai fini della partecipazione saranno esaminate e valutate da una Giuria qualificata, il cui giudizio sarà insindacabile.

Al primo classificato nella sezione fotografie andrà un premio di 100 euro per la sezione SiciliAmara e un altrettanto premio di 100 euro alla sede dell’associazione prima classificata per la sezione SiciliAntica.

Ai vincitori per i video di entrambe le sezioni andranno premi da 200 euro. Le foto e i video della Mostra-Concorso verranno pubblicati in una photo&videogallery appositamente creata all’interno del sito web di SiciliAntica. Le foto potranno essere usate per la realizzazione di future mostre, previa richiesta scritta da inviare via e-mail alla Presidenza Regionale di SiciliAntica (presidenteregionale@siciliantica.it) e fatto salvo l’obbligo della menzione dell’autore degli stessi.

A tutti i partecipanti al concorso sarà consegnato un attestato di partecipazione. Il regolamento potrà essere consultato sul sito www.siciliantica.eu. Per ulteriori informazioni si può scrivere all’indirizzo email presidenteregionale@siciliantica.it