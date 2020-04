Catania: scoperta un barberia abusiva

Un’attività abusiva di parrucchiere per uomo è stata scoperta a Catania nel popoloso quartiere Librino dagli agenti della polizia di Stato.

I controlli sono stati effettuati all’interno dello spazio condominiale adibito a parcheggio, in un complesso abitativo in viale San Teodoro. Nel corso del controllo i poliziotti hanno notato due individui che accedevano all’interno di uno dei garage presenti in zona. In uno spazio di appena 12 metri quadrati senza finestre e senza prese d’aria, era stata allestita un’attività di barbiere. Qui è stato trovato un giovane intento a tagliare i capelli ad un cliente e altri sette avventori tra cui tre minori, in attesa del proprio turno.

Al barbiere è stato contestato l’esercizio dell’attività, pur non essendo in possesso della prescritta SCIA e in contrasto con le misure di contenimento disposte dal Governo, l’uomo non era iscritto alla camera di commercio, all’albo degli artigiani, con sanzione accessoria della chiusura a tempo indeterminato e l’apposizione del relativo sigillo sulla porta di ingresso del locale.