Catania: “ho il cancro e cerco il padre di mio figlio, Carmelo Nicolosi”

“Ho il cancro e potrei vivere solo quest’anno. Sto cercando Carmelo Nicolosi, il padre di mio figlio 17enne”. Carmelo Nicolosi dovrebbe vivere nel catanese, secondo quanto raccontato dalla signora Mary Wanjiku che vive a Derby in Inghilterra con il figlio diciassettenne.

“Per me entrare in contatto con Carmelo significherà molto, ma soprattutto significherà molto per mio figlio”. La signora, infatti, soffre di cancro e il male del secolo si è diffuso nel suo fegato. La sua speranza è ritrovare il padre del figlio per amore di quest’ultimo che vorrebbe incontrare il padre.

La signora Mary ha cercato di rintracciare Carmelo Nicolosi attraverso un’agenzia, ma ha trovato solo la sua ex moglie con cui era andato in casa sua per vedere il figlio che oggi ha 17 anni. La signora avrebbe raccontato a Mary che lei e Carmelo si erano già separati e che Carmelo era ritornato in Italia, ma non sapeva dove fosse andato e che non si sentivano mai.

La signora Mary aveva un numero di telefono di Carmelo Nicolosi, ma ha perso la sua borsa su un autobus e al suo interno c’era anche il numero. “All’epoca – racconta Mary – mi aveva appena dato il suo nuovo numero di telefono e mi ero trasferita dall’area in cui vivevo. Un vicino mi ha poi detto che Carmelo era tornato dove abitavo cercandomi, ma il vicino non aveva saputo dargli indicazioni sul nuovo indirizzo”.

Le ricerche della signora sono continuate incessantemente. Si è messa in contatto con un amico di Carmelo Nicolosi a Londra, un certo Victor che vive a Londra. Anche qui un buco nell’acqua, perché le è stato detto che Carmelo non si faceva sentire da molto tempo. “Una volta avevo anche un numero italiano che credo appartenesse a sua madre o a sua nonna, ma non lo trovo più”.

Mary si è rivolta a noi perché qualche giorno fa ha trovato una foto di un Carmelo Nicolosi che potrebbe essere il padre del suo bambino, residente a Valverde in provincia di Catania.

Se qualcuno riconoscesse Carmelo Nicolosi dalla fotografia inviata dalla signora Mary alla nostra redazione ci contatti per favore. Noi abbiamo anche il numero di telefono della signora Mary Wanjiku che daremo al diretto interessato. Con la speranza che questo appello possa arrivare a chi lo conosce o allo stesso Carmelo Nicolosi.