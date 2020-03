Catania: miele sequestrato pronto per essere rivenduto

I carabinieri del Nas di Catania hanno scoperto una partita di miele di provenienza sospetta e senza alcun requisito igienico-sanitario. Il prodotto sequestrato apparteneva ad uno stock preventivamente sequestrato a Zafferana Etnea qualche mese fa per motivi sanitari dagli stessi carabinieri e dai veterinari dell’Asp di Catania.

Il miele è stato poi sottratto dal luogo di custodia e rivenduto. Cattiva anche la conservazione del prodotto in fusti metalli anonimi per oltre 7 tonnellate. I fusti erano stoccati in un’area all’aperto ed esposti ai raggi solari diretti, alle intemperie e alle contaminazioni ambientali, per cui se ne rendeva necessario il sequestro giudiziario. L’alimento, infatti, è stato giudicato non più idoneo al consumo umano e pericoloso per la salute dei consumatori.

L’attività di controllo dei Nas e dei veterinari prosegue sul territorio a tutela dei cittadini che, convinti di acquistare prodotti originari e naturali, potrebbero inconsapevolmente imbattersi in forniture agroalimentari non genuine. Il commerciante è stato denunciato all’Autorità giudiziaria.