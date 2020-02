Adrano (Ct): un indagato per ricettazione

Agenti del commissariato di Adrano, nel catanese, hanno controllato una Smart “ForTwo” guidata da un 35enne adranita che conduceva l’auto con la patente di guida scaduta e senza copertura RCA.

All’atto della contestazione gli operatori, da rilievi esperiti sul posto, accertavano che il numero di telaio risultava contraffatto in maniera maldestra, evidenziando diversi punzonature sulla pedana anteriore del lato passeggeri per cui gli operatori ritenevano che il veicolo fosse stato rubato.

L’auto in questione veniva per tanto sottoposta a sequestro penale e affidato in custodia giudiziale al soccorso stradale, mentre il conducente è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per il reato di ricettazione.