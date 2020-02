Palermo: inizia il corso di storia dell’arte sul 500 in Sicilia

Inizia giovedì 13 febbraio 2020 alle ore 16,30 il corso di storia dell’arte sul Cinquecento in Sicilia promosso da BCsicilia, in collaborazione con Pegaso – Università telematica.

Dopo la presentazione di Teresa Pugliatti, ordinario di storia dell’arte moderna, già facoltà di lettere e filosofia, università di Palermo e coordinatrice del corso, di Salvatore Di Carlo, direttore della sede Pegaso di Palermo e di Alfonso Lo Cascio, presidente regionale BCsicilia, si terrà la prima lezione dal titolo “La pittura nella Sicilia occidentale”.

La relazione sarà tenuta da Gaetano Bongiovanni, storico dell’arte – parco archeologico di Catania. L’incontro si terrà presso Unipegaso, Via Maqueda, 383 (Palazzo Mazzarino) a Palermo.

Il tema è la straordinaria vicenda della pittura del Cinquecento a Palermo e nella Sicilia d’occidente. La presenza in città della pala del divino Raffaello con “l’andata al Calvario” segna inequivocabilmente una svolta moderna, rimarcata dai lunghi soggiorni siciliani dei pittori Vincenzo Da Pavia, Giovanni Paolo Fonduli, Simone de Wobreck e Giuseppe Alvino, tutti mirabili interpreti del linguaggio Raffaellesco e della Maniera.

Gaetano Bongiovanni è lo storico d’arte più anziano, per servizio, della Regione siciliana, formatosi all’università di Roma La Sapienza dove ha conseguito nel 1985 la laurea in lettere e nel 1988 la specializzazione in storia dell’arte medievale e moderna. Studioso di cultura artistica siciliana, ha pubblicato una rilevante serie di contributi principalmente dedicati alla pittura. Ha lavorato per lungo tempo al museo Pepoli di Trapani e alla soprintendenza di Palermo. Attualmente presta servizio al parco archeologico di Catania.

Le successive lezioni del corso riguarderanno “le ville cinquecentesche dell’agro palermitano tra tardogotico e rinascimento”, “le arti decorative in Sicilia nel Cinquecento: argenti, ori e coralli”, “l’architettura nella Sicilia occidentale e orientale”, “Tessuti e ricami”, “la scultura nella Sicilia occidentale e orientale”, “Tessuti e ricami”, “la scultura nella Sicilia occidentale e centrale”, “La scultura nella Sicilia orientale”.

Previste visite guidate a palazzo Abatellis a Palermo, a Mirto, Frazzanò, Nicosia e Calascibetta. Infine, visita guidata di tre giorni a Napoli. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Programma

GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO 2020 – ORE 16,30

Presentazione:

Teresa Pugliatti, Ordinario di Storia dell’Arte moderna, già Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Palermo

Salvatore Di Carlo, Direttore Sede Pegaso di Palermo

Alfonso Lo Cascio, Presidente Regionale BCsicilia

La pittura nella Sicilia occidentale

Gaetano Bongiovanni, Storico dell’Arte – Parco Archeologico di Catania

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020 – ORE 9,30

Palermo

Visita guidata a Palazzo Abatellis

GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO 2020 – ORE 16,30

Le ville cinquecentesche dell’agro palermitano tra tardogotico e rinascimento

Fabrizio Giuffrè, Studioso di architettura

GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO 2020 – ORE 16,30

Le arti decorative in Sicilia nel Cinquecento: argenti, ori e corall

Salvatore Anselmo, Storico dell’Arte

GIOVEDI’ 5 MARZO 2020 – ORE 16,30

L’Architettura nella Sicilia occidentale

Armando Antista, Dottore di Ricerca in Storia dell’Architettura

GIOVEDI’ 12 MARZO 2020 – ORE 16,30

L’architettura nella Sicilia orientale

Armando Antista, Dottore di Ricerca in Storia dell’Architettura

DOMENICA 15 MARZO 2020 – ORE 9,30

Mirto – Frazzanò

Visita guidata

GIOVEDI’ 19 MARZO 2020 – ORE 16,30

Tessuti e ricami

Roberta Civiletto, Restauratrice – Soprintendenza per i Beni Culturali di Palermo

GIOVEDI’ 26 MARZO 2020 – ORE 16,30

La pittura nella Sicilia orientale

Stefania Lanuzza, Storico dell’Arte – Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania

GIOVEDI’ 2 APRILE 2020 – ORE 16,30

La scultura nella Sicilia occidentale e centrale

Paolo Russo, Storico dell’Arte – Soprintendenza per i Beni Culturali di Enna

DOMENICA 5 APRILE 2020 – ORE 9,30

Nicosia e Calascibetta

Visita guidata

GIOVEDI’ 9 APRILE 2020 – ORE 16,30

La scultura nella Sicilia orientale

Giampaolo Chillè, Università di Messina

VENERDÌ 17 – DOMENICA 18 APRILE 2020

Napoli

Visita guidata alla città

Coordinatrice del Corso: Teresa Pugliatti

NOTE TECNICHE:

Le lezioni si terranno presso Unipegaso,

Via Maqueda, 383 (Palazzo Mazzarino) – Palermo

Alla fine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione

