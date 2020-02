Palermo: sold out le prime tappe del tour de I soldi spicci

Due sold out a teatro ed il debutto a Pechino Express. E’ iniziata col botto la nuova stagione de I Soldi Spicci, duo comico palermitano tra i più amati della penisola.

Annandrea Vitrano e Claudio Casisa saranno una delle dieci coppie protagoniste dell’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca, in onda in prima serata su Rai 2 a partire da questa sera, martedì 11 febbraio. In gara come I Palermitani, i due giovani attori mostreranno al grande pubblico ironia e talento, tratti distintivi già messi in mostra in ‘Colorado’ e nella pellicola cinematografica di successo ‘La fuitina sbagliata’.

Intanto prosegue con grande fortuna anche il tour teatrale di ‘Chi dice donna dice camion’, nuovo divertente spettacolo de I Soldi Spicci, prodotto da Arts Promotion di Mario Russo. Dopo le tappe di Noto, degli scorsi 18 e 19 gennaio, e quelle di Enna, il 4, il 5 ed il 6 febbraio scorsi, che hanno registrato il sold out, anche la data del 15 febbraio al teatro Rosso di San Secondo a Caltanissetta segna già il tutto esaurito.

Per la prima volta i due artisti firmano anche la regia dello spettacolo, compiendo un ulteriore passo in avanti nella loro rapida e sorprendente carriera che li vede protagonisti anche sui canal social, Facebook e Youtube, dove continuano a registrare milioni di visualizzazioni. Il nuovo testo, scritto da Annandrea e Claudio in collaborazione con Salvo Rinaudo, ripercorre in chiave comica la storia degli equilibri di coppia da Adamo ed Eva fino ai nostri giorni, evidenziando la netta superiorità femminile.

“Già nei nostri progenitori biblici emergono le caratteristiche della coppia moderna, con Eva che lamenta la scarsa mascolinità di Adamo. La donna, continuamente sotto stress anche per le diete a cui ciclicamente si sottopone, scarica sull’uomo le sofferenze e le privazioni patite”.

Parafrasando il titolo della brillante pièce, la donna è come un camion che travolge l’uomo, trascinandolo in situazioni al limite. Nonostante ciò però una vita senza una donna sarebbe inimmaginabile per l’uomo. Con ironia e leggerezza il duo comico racconta la moderna coppia millennial e, al loro interno, i rispettivi ruoli maschile e femminile. Il risultato è anche un veritiero spaccato sociale che offre interessanti spunti di riflessione per lo spettatore. Dopo Caltanissetta e Marsala, il 6,7 e 8 marzo, lo spettacolo sbarcherà anche nella penisola, approdando, tra le altre città, a Reggio Calabria, Catanzaro, Rende – Cosenza, Roma, Firenze, Torino e Milano. Non mancheranno anche le tappe nei maggiori capoluoghi siciliani: a Catania, il 9 aprile al Teatro Metropolitan, e in casa, a Palermo, il 22 aprile al Teatro Golden. Le nuove date saranno annunciate in itinere.

Tour teatrale:

15 febbraio – Caltanissetta – Teatro Rosso di San Secondo

6/7/8 marzo – Marsala (TP) – Teatro Comunale E. Sollima

12 marzo – Reggio Calabria – Teatro Comunale F. Cilea

23 marzo – Roma – Teatro Sala Umberto

24 marzo – Firenze – Teatro Puccini

9 aprile – Catania – Teatro Metropolitan

14 aprile – Torino – Teatro Gioiello

15 aprile – Milano – Teatro Manzoni

17 aprile – Catanzaro – Teatro Comunale

18 aprile – Rende-Cosenza – Teatro Garden

22 aprile – Palermo – Teatro Golden

I Soldi Spicci è il duo comico formato da Claudio Casisa e Annandrea Vitrano. Nel 2014 debuttano con il loro primo spettacolo teatrale dal titolo “Femmino e Maschia”: uno spettacolo che narra il punto d’incontro fra due mondi: quello maschile e quello femminile in cui i due protagonisti approfondiscono il tema uomo/donna fino a scambiarsi ruoli e punti di vista. Sempre nello stesso anno arriva il debutto in TV:

I Soldi Spicci fanno parte del cast fisso di Colorado su Italia 1, presentato da Diego Abatantuono e Chiara Francini. Nel 2015 arriva “Vietato ai Maggiori”, spettacolo teatrale che registra il tutto esaurito al Teatro Agricantus di Palermo e che parla del confronto generazionale, portando I Soldi Spicci a difendere, con l’arma della comicità, i loro coetanei. L’estate del 2015 rappresenta un vero e proprio bagno di folla per il duo che affronta un tour regionale di 6 date nei principali anfiteatri e arene, sold out in netto anticipo e più di 12.000 spettatori, con “I Soldi Spicci Summer Edition”.

A ottobre 2015 grande successo per “Amore TrePuntoZero”, in cui oltre agli storici collaboratori, si avvalgono della collaborazione di Bozzi&Montebelli, autori di Fiorello. Lo spettacolo affronta il tema della convivenza, rappresentando un trasferimento per motivi di studio di una coppia di fidanzati che sarà alle prese con i problemi quotidiani, la nostalgia, l’incertezza del futuro e la realizzazione dei propri sogni. Nel 2016 superano lo stretto e cominciano la loro scalata in alcuni teatri nazionali tra cui: Roma, Milano, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Bari, Reggio Calabria registrando sempre il tutto esaurito.

Nel 2016 arriva la grande opportunità della loro prima esperienza cinematografica con l’inizio delle riprese del loro primo film da protagonisti, scritto da loro insieme a Marco Alessi e Salvo Rinaudo, prodotto da Cattleya Lab e Buonaluna di Alessandro Siani, “La fuitina sbagliata” uscito nelle sale nel 2018. La stagione 2017/18 è la riconferma teatrale, con il loro nuovo spettacolo “Sì, stiamo insieme!” debuttano al teatro di Verdura di Palermo, vetrina prestigiosa della loro città e inaugurando un’estate di tutto esaurito nelle arene siciliane. Proseguono il tour nella stagione successiva registrando sold out nelle principali città italiane (Bologna, Firenze, Milano, Roma e Torino).

Nel luglio 2019 il film “La fuitina sbagliata” viene selezionato per rappresentare l’Italia al Festival del Cinema ICFF di Toronto. Intanto il duo segue un personalissimo percorso con la pubblicazione di brevi video sketch pubblicati sulla pagina Facebook “I Soldi Spicci”, in cui affrontano il tema della relazione di coppia. A questi video si alternano diverse rubriche che riscuotono un successo tale da far crescere la pagina che, ad oggi, si trova a circa 1.340.000 like.

Fra i video pubblicati quelli che hanno riscosso maggiore successo hanno raggiunto dai 5 agli 8 milioni di visualizzazioni. Anche su YouTube I Soldi Spicci gestiscono il loro canale che a oggi conta più di 360.000 iscritti ed un totale di 124 milioni di visualizzazioni. Anche su Instagram non è indifferente la loro attività che si alterna fra foto, video e Instagram stories e vantano di una pagina da 420.000 iscritti.

Sul web, inoltre, si annoverano diverse collaborazioni con brand di successo.