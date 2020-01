Catania: serata “magmatica” domani con Caruso e Marù

Domani sera alle 19.00 appuntamento alla sala Magma di Catania con il laboratorio-spettacolo “Serata magmatica…di penna, azione improvvisa, voce piena e silenzio”, ideato e diretto da Antonio Caruso e Donatella Marù.

La serata creativa si inserisce nel progetto teatro “Inoltre oltre”, organizzato dal centro culturale e teatrale Magma diretto da Salvo Nicotra. “La serata magmatica, divisa in quattro distinti momenti: scrivo e interpreto, oggi si recita a soggetto, leggo ergo sono, the time of silence – spiegano gli ideatori Caruso e Marù – punta a far nascere testi per il palcoscenico, attraverso la scrittura immediata, individuale o collettiva, attraverso l’idea stimolata con la meditazione, per produrre sia dialoghi che monologhi. Dopo aver messo tutto su carta bisognerà immediatamente verificarne le possibilità per la scena. Si passerà poi a leggere ad alta voce passi di letteratura varia per cercare la propria voce, per far vibrare internamente ed esternamente l’anima che si attiva se ha la tua voce riempie lo spazio e il tuo corpo.

E poi si concluderà il tutto in silenzio perché il silenzio ha dentro tutte le creazioni, le invenzioni e le indicazioni. Il silenzio che sgorga internamente come silenzio di pensieri, silenzio come punto d’origine, inizio e fine del tutto”.

Per il Laboratorio-spettacolo è previsto un contributo di partecipazione di 5 Euro, per informazioni: 347.5768457-mail@centromagma.it.