Santa Teresa di Riva (Me): si lavora per la seconda edizione dello street food di primavera

Santa Teresa di Riva, cittadina jonica del messinese, si prepara ad ospitare la seconda edizione dello Street food di primavera in programma dal 23 al 26 aprile prossimi. Un appuntamento organizzato da “Fratellone”, “People on the move” e in collaborazione con l’amministrazione comunale.

“Siamo a lavoro da mesi – spiega Claudio Prestopino – per offrire al territorio un’edizione straordinaria. Rispetto allo scorso anno ci saranno diverse novità. L’obiettivo è quello di realizzare una manifestazione incentrata sul gusto, sui sapori della nostra terra con eventi e manifestazioni collaterali che sappiano attirare la curiosità dei visitatori.

Giochiamo d’anticipo – prosegue la nota – sui tempi per consentire una programmazione in grado di garantire a quanti sceglieranno di esserci, di organizzarsi. Anche quest’anno, infatti, le strutture ricettive del territorio offriranno pacchetti pensati per l’occasione. Il successo della scorsa edizione dimostra che lo street food di primavera rappresenta un appuntamento di richiamo non soltanto per la provincia di Messina e la Sicilia. Ricordiamo – conclude Prestopino – la presenza lo scorso anno di autobus di turisti giunti anche dalla Calabria e dal Sud Italia”.