Cesarò (Me): la storia di Paolo che non riesce a raggiungere la sua auto

Paolo, un disabile con invalidità al 99% che abita a Cesarò, nel messinese, ha difficoltà a raggiungere la propria auto. Lo riporta il sito Messina7 in un articolo a firma di Donatella Donato.

Paolo ha bisogno di spostarsi spesso per andare dal medico in farmacia o semplicemente per fare la spesa. Paolo deve spostarsi in auto, ma l’unica strada che può percorrere è stata transennata per via di un fabbricato pericolante da 10 anni.

Il comune decide di evitare il problema chiudendo la via e tutto ciò impedisce all’uomo di muoversi ed anche espletare quei servizi necessari che lo mantengono in vita. Nonostante alcune richieste giunte al comune, la situazione per l’uomo è rimasta invariata.

Paolo non si può muovere e si sente sotto sequestro. Speriamo che qualcuno ascolti il suo grido.