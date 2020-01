Tortorici (Me): è uscito il primo singolo di Sebastiano Paterniti

“E io che sbaglio sempre il tempo con un tempismo eccezionale” canta Sebastiano Paterniti, giovane portiere e cantautore di Tortorici, centro nebroideo in provincia di Messina, nel suo primo singolo “Preferirei” da oggi disponibile sulle piattaforme di musica più conosciute.

Ma Sebastiano sembra non aver sbagliato tempo come canta nella sua canzone. Come portiere nei campi di periferia dove ha giocato fino ad approdare all’Akragas, la squadra di Agrigento, è sempre stato preciso, un cipiglio da campione, una carriera che gli è valsa diversi riconoscimenti e premi. E ora da cantautore alla prima pubblicazione sembra aver centrato l’obiettivo e persino il quotidiano laRepubblica gli ha dedicato una bellissima pagina.

“Ho iniziato a giocare a calcio da piccolino – dice Sebastiano Paterniti – ma ho anche sviluppato una passione per la musica che mi accompagna da quando ero ragazzino”. Non ha mai studiato musica, ma quando gli è stata messa in mano la prima chitarra non ha più abbandonato le note e le melodie. Ogni volta che gli frullano in testa delle parole Sebastiano è pronto a scriverle e poi a mettere in musica i suoi sentimenti, le sue emozioni, i suoi pensieri.

Sebastiano, 30 anni, originario di quel paese denominato valle dell’ingegno quale è Tortorici, i suoi sogni li insegue con passione ed entusiasmo. “Voglio condividere una parte di me – racconta – con la speranza che chiunque ascolti la mia canzone possa in qualche modo rispecchiarsi perché la musica è di tutti ed è per tutti”. Questo primo brano è per Sebastiano Paterniti il coronamento di tanti sacrifici, il raggiungimento di un piccolo obiettivo per arrivare a sogni sempre più grandi che coinvolgono il calcio così come la musica.

Come calciatore Paterniti è cresciuto a Messina, facendo tutta la trafila nel settore giovanile del club giallo-rosso. Punto di riferimento per il giovane calciatore è Marco Storari. Con il Milazzo vince un campionato di serie D collezionando la carriera oltre 50 presenze in D e circa 200 in eccellenza.

Nel 2018 ha raggiunto il suo traguardo più grande vincendo la terza edizione del pallone d’oro. “Di scelte sbagliate ne ho fatte parecchie – continua Paterniti – ma non rinnego nulla perché ho sempre agito con il cuore”. E proprio il cuore che lo ha sempre mosso sia per il calcio che con la musica.

Ma i successi sportivi di Sebastiano non finiscono qui. Adesso è approdato all’Akragas dove si trova bene. E anche il beach soccer che gli ha regalato nuovi stimoli. L’atleta oricense difende anche i colori della Domusbet Catania con cui ha vinto Coppa Italia, Scudetto e Super Coppa italiana, conquistando anche un secondo posto al Mundialito, entrando stabilmente nel giro della nazionale italiana di beach soccer.

Adesso Sebastiano continua a divertirsi quando si trova sul campo da calcio con i suoi guantoni da portiere e la concentrazione che lo hanno da sempre contraddistinto. E continua a divertirsi come quando era ragazzino e aveva messo su una band con un gruppo di amici e si esibiva in locali del territorio nebroideo. “Mi piaceva di più fare qualcosa di mio piuttosto che cantare canzoni di altri. In questo modo posso esprimermi liberamente su tutto”.

Sebastiano Paterniti sta facendo tutto il lavoro adesso di un’etichetta discografica perché in pratica si sta autoproducendo. “È un lavoro che mi ha occupato tempo – dice – ma ho fatto tutto con tanto amore e gioia di fare. Ho ancora tante altre canzoni già pronte e altre su cui sto lavorando. All’inizio scrivevo e cantavo soltanto per me, ma con il tempo le persone che mi ascoltavano mi hanno spinto e spronato e così mi sono deciso. Oggi è uscito questo mio singolo “Preferirei” che sarà disponibile su tutte le piattaforme on-line e non solo quali Spotify, Amazon Music, iTunes e Google Play e ne sono felice così come lo sono anche i miei genitori che da sempre mi sostengono in ogni scelta che faccio. Venerdì intanto uscirà il video ufficiale sul mio canale Youtube. Mi sono affidato a dei professionisti per la realizzazione del video di cui io sono stato lo sceneggiatore. Nella vita ci si deve rimboccare le maniche e io se devo fare una cosa preferisco farla bene. È certamente un rischio, ma è bene perseguire questa strada”.

La musica è un linguaggio universale che raggiunge tutti in ogni momento della giornata. Proprio per questo Sebastiano che trae ispirazione da ogni momento di vita vissuta ha deciso di dedicarsi alle canzoni in modo professionale. “Nelle mie canzoni, in particolare in quella appena uscita, tendo spesso a parlare di me. Spesso mi capita di arrivare a casa, sedermi al pianoforte o imbracciare la chitarra e scrivo quello che mi passa nel cuore. Poi mi capita qualche tempo dopo di riprendere il brano e chiedermi cosa mi fosse passato in testa quel determinato giorno”.

E quando gli chiediamo cosa vede nel suo futuro, se il calcio o la musica ci dice: “A calcio gioco sin da piccolo e spero che questo sport continui a darmi tante altre soddisfazioni. Per quanto riguarda la musica non so nemmeno dove mi porterà questa strada.

Sto camminando, però mi piace e ci metto l’anima”. E noi auguriamo a Sebastiano Paterniti di arrivare dovunque lo porti il suo cuore e di realizzare tutti i suoi sogni.