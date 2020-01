Basket: Zs group, turno esterno per i peloritani a Gela

Dopo la vittoria sull’Adrano, la ZS Group Messina torna in campo per la diciassettesima giornata, quarta di ritorno, del campionato di serie C Silver.

Turno esterno per i peloritani che affronteranno la Melfa’s Gela, formazione che con 12 punti all’attivo occupa la decima posizione in graduatoria, a due lunghezze dalla zona playoff. Gela, dopo un inizio incerto (una vittoria nelle prime nove partite), ha rimesso a posto la classifica nelle ultime giornate grazie ad un calendario più abbordabile.

Il team allenato da coach Salvatore Bernardo sta cercando di cambiare volto con l’innesto di due lunghi: l’ivoriano Sanogo e il senegalese Ndaje, che hanno esordito nel match con la capolista Alfa Catania. La sfida con la Basket School Messina diventa un test importante per la Melfa’s che lotta per conquistare un posto nella griglia dei playoff. Di fronte ai propri tifosi, Ventura e compagni hanno offerto delle prestazioni incoraggianti, come testimonia la vittoria contro Alcamo di due settimane fa.

Gli scolari dovranno affrontare Gela con grande attenzione e cercare di mantenere alta l’intensità su entrambi i lati del campo per tutti i 40 minuti. I messinesi, che ricordiamo sono terzi in classifica con 24 punti e un derby ancora in bilico, non si presentano al top sull’ostico parquet gelese, saranno infatti privi di De Angelis, che sconterà la seconda giornata di squalifica. La prova offerta con l’Adrano è stata confortante, bisogna soltanto ritrovare quella continuità che ha caratterizzato il girone di andata di Busco e soci. come sempre, i ragazzi allenati da Pippo Sidoti e Francesco Paladina giocheranno per conquistare i due punti, allungare la serie di vittorie e difendere l’attuale piazzamento in classifica, in vista del big match di domenica prossima al “PalaMili” contro la capolista Alfa. Nella gara di andata i giallorossi si sono imposti nettamente per 99-52, ma domenica sarà un’altra storia.

Gara quindi da vivere intensamente quella tra la Melfa’s Gela e la ZS Group Messina. La palla a due è prevista per le ore 18 di domenica 26 gennaio al PalaItis, dirigeranno il match Luca Paternicò di Piazza Armerina e Federico Puglisi di Aci Catena. La gara sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle ore 17:55 sulla pagina ufficiale Facebook della Basket School Messina all’indirizzo https://www.facebook.com/basketschoolmessina/. Invece, martedì 29 gennaio alle ore 17 e mercoledì 30 alle 21 sarà trasmessa in differita sul canale 113 del digitale terrestre di Tcf Tv.