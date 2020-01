Novara di Sicilia (Me): quattro appuntamenti per la rassegna diretta da Mario Incudine

Sarà Mario Incudine, cantautore, attore e artista a tutto tondo siciliano a dirigere la stagione teatrale al “Riccardo Casalaina” di Novara di Sicilia nel messinese. La stagione prenderà il via il primo febbraio e si terrà fino al 24 aprile 2020.

Lo rende noto l’amministrazione comunale di Novara di Sicilia guidata dal sindaco Gino Bertolami. “Non abbiamo lasciato nulla d’intentato – dice il primo cittadino – per una programmazione che accontentasse le famiglie, ma anche i giovani del territorio.

La stagione teatrale sarà aperta dallo stesso direttore artistico Mario Incudine con il suo Barbablù, una favola vera tra castelli e chiavi magiche, incantesimi, amori infiniti e distrutti tragicamente. Una favola antica, un racconto noir, una storia cruenta, rosso sangue.

Il 14 marzo andrà in scena “Fiato di madre” di Sergio Vespertino con le musiche di Pierpaolo Petta alla fisarmonica. Una serata agile, adatta a tutti che permetterà allo spettatore di ritrovarsi come figlio o come genitore.

Si prosegue il 3 aprile con “Io sono l’altro 2.0” con Enrico Guarneri e Salvo La Rosa. Uno spettacolo nuovo e ironico che vedrà ancora una volta insieme sul palco la mitica coppia televisiva per una serata di divertimento e risate.

Infine sarà Oriana Civile con “Canto di una vita qualunque” a chiudere la rassegna il 24 aprile. Oriana Civile, cantante e chitarrista originaria di Naso, nel messinese, dove è anche la direttrice artistica della stagione teatrale in corso, porta in scena uno spettacolo di teatro-canzone, nato casualmente lavorando ad uno spettacolo su canti legati al ciclo della vita e che ruota attorno alle vicende di don Ciccino, un anziano ultranovantenne nato il 19 gennaio del 1919 e ispirato al nonno della cantante siciliana e che racconta al pubblico la sua vita semplice di uomo vissuto tra due secoli, dalla nascita alla morte, passando per il matrimonio, la guerra e il duro lavoro. Una vita qualunque e forse per questo eccezionale.