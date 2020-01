Messina: liquidazione Atm, chiuso negativamente l’avvio della consultazione

Oggi i commissari liquidatori di ATM a Messina hanno avviato la consultazione con i rappresentanti sindacali aziendali per la procedura di liquidazione che è stata chiusa negativamente.

La commissione ha confermato la cessazione del servizio entro il 31 marzo prossimo con la garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali e dei diritti acquisiti dai lavoratori, come previsto dalla normativa vigente.

I rappresentai di CISL, FAISA, UGL e ORSA hanno dichiarato che la presenza dei soli commissari liquidatori al tavolo non garantisce la completezza della trattativa ed hanno chiesto la presenza dell’azienda subentrante ATM SpA, già titolare di contratto di servizio, e del Comune di Messina quale proprietario dell’azienda in liquidazione e garante dei lavoratori. I Rappresentanti sindacali hanno inoltre manifestato diniego verso la procedura di trasferimento dei lavoratori esposta dai liquidatori, trattandosi di trasferimento dei dipendenti con passaggio diretto, hanno chiesto il rispetto dell’articolo 36 del Regio Decreto 148/31 e dell’articolo 16 del ccnl degli autoferrotranvieri.

La commissione dei liquidatori ha dichiarato di non essere nelle condizioni di esaudire le richieste del sindacato, pertanto l’avvio della consultazione è da considerare espletato con esito negativo.

CISL, FAISA, UGL e ORSA hanno invitato i rappresentanti di ATM in liquidazione a sottoscrivere un documento congiunto col fine di proseguire il confronto in sede protetta presso il centro per l’impiego.

Concluso l’avvio del confronto in sede aziendale, si dichiara esaurito negativamente il periodo di consultazione che ai sensi della legge 223/91 avrebbe avuto una durata di 45 giorni. La trattativa riprenderà in sede di Centro per l’impiego alla presenza di ATM in liquidazione, ATM S.P.A., comune di Messina e organizzazioni sindacali.

CISL, FAISA, UGL e ORSA, continueranno a rivendicare, anche nella sede protetta, gli accordi, le tutele e le garanzie che ATM SpA e ATM in liquidazione hanno preventivamente sottoscritto con i sindacati firmatari del Salva Messina, riassunti nel verbale del 14.12.2019 che si trasmette in allegato al presente comunicato.

Intanto restano attive le procedure di raffreddamento innescate da questo fronte sindacale in data 16.01.2020 che lasciano integra la possibilità di sciopero in caso di disaccordo.