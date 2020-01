Ragusa: Confagricoltura lancia una “call for ideas”

Conagricoltura Ragusa si farà promotrice di una “Call or ideas”, ossia un concorso di idee aperto al contributo delle imprenditrici e degli imprenditori associati per costruire un progetto da candidare a finanziamento europeo con il supporto di professionisti in euro progettazione del Cesda, centro studi di diritto amministrativo.

L’idea è nata durante il workshop di formazione su Europa 2021-2027 e progetti di finanziamento che si è tenuto ieri negli uffici di Confagricoltura a Ragusa.

Un momento di confronto proficuo in cui i soci si sono confrontati nel merito della tematica oggetto del workshop con Simona Zelli, mettendo in evidenza la necessità di approfondire e di mettersi in gioco direttamente.

“Decidiamo di cogliere un’opportunità nata durante un momento di formazione, mettendoci in campo come organizzazione di categoria che vuole incentivare e sostenere il fare rete tra imprese che rappresentano dei modelli in termini di efficienza e organizzazione aziendale”: questo dichiara il presidente di Confagricoltura Ragusa, dott. Antonino Pirrè, a margine dei lavori di ieri.

Quindi adesso si porrà in essere un percorso che coinvolgerà tutti i soci in una prima raccolta di idee progettuali da portare avanti con la supervisione tecnica del CeSDA, con l’ambizione di ottenere finanziamenti importati d a investire nell’innovazione delle imprese agricole iblee.