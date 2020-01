Sicilia: cresce la spesa sanitaria, sempre più debiti per pagare le cure

Aumenta la spesa sanitaria, soprattutto in regioni come la Sicilia, dove la percentuale di crescita si è dimostrata superiore alle medie nazionali negli ultimi anni. Nonostante questo, però, i dati di settore dimostrano come fortunatamente il valore siciliano rimanga, in ogni caso, il più basso della penisola. In ogni caso, le spese sono aumentate così tanto da costringere sempre più italiani a richiedere un finanziamento per poter affrontare l’esborso necessario a pagarsi le cure.

Crescono anche nel 2019 le spese dei nostri corregionali per le spese sanitarie, almeno secondo quanto sostenuto dagli ultimi studi in merito. Stando ai più recenti rapporti infatti, si parla nello specifico di una crescita arrivata a toccare il +2%, a fronte di un incremento delle medie nazionali inferiore (circa il +1,3%).

Di contro, come anticipato poco sopra, la spesa sanitaria in Sicilia rimane comunque la più bassa del paese: ci si trova infatti di fronte ad un valore pro capite di 1.848 euro, mentre le medie nazionali si spingono fino ad un totale per persona di 1.922 euro. Una situazione che affligge tutto il Paese

Non è soltanto la Sicilia ad aver registrato un incremento delle spese sanitarie, dato che si tratta di un problema che coinvolge in realtà tutte le regioni della Penisola. Andando oltre l’aumento del +1,3% delle medie nazionali, infatti, si scoprono dati più allarmanti se si analizzano gli ultimi 5 anni.

Nel giro di un solo quinquennio i costi affrontati dalle famiglie per riuscire a curarsi sono infatti andati incontro a una crescita del +10%, passando da 36 a quasi 40 miliardi di euro annui. Questo è quanto emerge da una recente analisi presentata alla Camera dei Deputati. Dal dermatologo al dentista, quindi, l’italiano ogni anno aumenta sempre di più la spesa per le cure mediche.

Spese mediche: la prima causa di richieste di prestito

Con un aumento sempre più importante dei costi, sono sempre di più le famiglie che non riescono a coprire totalmente da sole le spese relative alle proprie cure, arrivando per questo a dover chiedere dei finanziamenti per ovviare al problema. Queste voci, infatti, risultano attualmente essere la prima motivazione di richieste di finanziamento in Italia. Secondo le ricerche di Federconsumatori e Assofin si parla in totale di circa 7 milioni di italiani che hanno richiesto prestiti, anche attraverso piattaforme online, per riuscire a coprire le proprie spese sanitarie, con una richiesta media che si aggira intorno ai 7 mila euro per famiglia.

Per quanto concerne le altre voci, al secondo posto troviamo i prestiti per pagare gli studi (scuola e università), mentre al terzo posto ci sono i finanziamenti per non autosufficienza. Chiude la classifica un altro trend in aumento, ovvero le richieste di prestiti per il consolidamento dei debiti.

Nonostante la Sicilia possa ancora vantare i costi più bassi d’Italia, i tassi di crescita delle spese sanitarie lasciano immaginare come presto si raggiungeranno i livelli del resto del paese.