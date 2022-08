3 vantaggi (più uno) che i fumatori tradizionali percepiscono quando passano alla sigaretta elettronica

Miglioramento della forma fisica quotidiana, controllo sulla nicotina e annullamento degli odori connessi al fumo: ecco cosa gli ex fumatori della bionda classica apprezzano quando passano alla e-cigarette

La sigaretta elettronica è ancora oggi al centro di un acceso dibattito: infatti, le ricerche sulla bionda tradizionale non possono ancora ritenersi concluse e le opinioni in merito sono discordanti.

Sebbene sempre più persone decidano di comprare aromi per sigaretta elettronica e dispositivi per passare allo svapo, in realtà la scienza non ha ancora fornito evidenze scientifiche sui suoi benefici.

In questo articolo ci vogliamo però soffermare sui vantaggi che gli ex fumatori della bionda tradizionale percepiscono quando passano a quella elettronica, analizzando 3 motivi (più uno) che spingono le persone a rinunciare alla sigaretta classica per passare allo svapo.

Si percepiscono miglioramenti nella salute generale

Gli studi sulla sigaretta elettronica sono ancora in corso e al momento le opinioni degli esperti sembrano essere discordanti.

Non esistono però molti dubbi sui danni connessi al fumo della bionda tradizionale, che contiene oltre 4000 sostanze tossiche, tra cui catrame, monossido di carbonio, acetone e ammoniaca. Si tratta di elementi che, con la combustione, rappresentano un serio pericolo per la salute e, come ben sappiamo, molti di loro sono inoltre cancerogeni.

La e-cigarette è invece priva di molte di queste sostanze e non si serve della combustione. Per questo, decidere di smettere di fumare la sigaretta classica per passare a quella elettronica potrebbe già rappresentare un importante passo in avanti per migliorare la qualità della vita dei fumatori più incalliti.

Infatti, in molti affermano che, già dopo la prima settimana senza tabacco, si percepiscano i primi effetti benefici sul corpo, con un miglioramento generale della forma fisica quotidiana.

Inoltre, il Royal College of Physicians britannico, la Sanità Pubblica inglese e le Accademie nazionali americane di ingegneria e medicina, concordano sul fatto che lo svapo sia da ritenersi generalmente più sicuro delle sigarette. Poiché non c’è combustione nello svapo, non c’è fumo, ed è il fumo che crea catrame e monossido di carbonio. Questi elementi sono infatti i responsabili della maggior parte dei danni a lungo termine causati dalla sigaretta tradizionale.

È possibile controllare la quantità di nicotina

La sigaretta elettronica sembra quindi rappresentare una valida alternativa alla bionda tradizionale. Sebbene permetta di non abbandonare il rituale tipicamente associato alla sigaretta e spesso considerato sacro dai fumatori, non c’è però una reale combustione. Inoltre, se lo si desidera, è possibile diminuire gradualmente il dosaggio di nicotina.

Gli e-liquid sono infatti disponibili in una varietà abbastanza ampia di concentrazioni, che vanno da quelle più alte fino alla totale assenza di nicotina. È infatti questa la sostanza responsabile della dipendenza normalmente associata alla sigaretta, e in questo modo sarà possibile esercitare un certo controllo sulla quantità assunta dal nostro corpo, riducendola gradualmente fino a non assumerne affatto.

Inoltre, i vari liquidi per sigaretta elettronica, oltre al dosaggio di nicotina, permettono di scegliere tra una vasta quantità di liquidi dagli aromi diversi. In questo modo, sarà possibile scegliere il liquido che più ci piace e con la concentrazione di nicotina più adatta alle esigenze di ognuno.

Non produce gli odori associati al fumo

La sigaretta elettronica non emana quasi nessun odore ed essendo vapore, scompare in brevissimo tempo, a differenza del fumo stagnante del tabacco.

Uno dei maggiori vantaggi dello svapo è che i vestiti, la casa e l’auto non avranno più quell’odore di tabacco che in molti non sopportano. Sebbene lo svapo abbia un leggerissimo odore, è decisamente lontano da quello di fumo e mozziconi di sigaretta. In effetti, anche gli e-liquid aromatizzati al tabacco non odorano affatto di tabacco bruciato. Per molte persone, l’odore del vapore è infatti appena percettibile.

Vantaggio bonus: le sigarette elettroniche sono più rispettose dell’ambiente

Quando si opta per una sigaretta elettronica, si aiuta a ridurre i rifiuti generati dai mozziconi di sigaretta che inquinano i terreni, le falde sotterranee e gli oceani. Anche il fumo delle sigarette convenzionali è molto inquinante e deteriora significativamente l’atmosfera, a differenza di quello delle sigarette elettroniche.

La sigaretta elettronica rappresenta una valida alternativa a quella tradizionale (ma non per questo è da considerarsi priva di rischi)

Sebbene gli studi sulla sigaretta elettronica non possano ancora dirsi conclusi, in realtà è già possibile affermare che, se paragonata a quella tradizionale, la e-cigarette sia in grado di migliorare la qualità della vita generale dei fumatori.

In attesa dei dati scientifici, possiamo già affermare che molti degli ex amanti della bionda tradizionale hanno già percepito alcuni benefici passando alla sigaretta elettronica. Tra quelli maggiormente percepiti, abbiamo ad esempio una migliore capacità polmonare o una pelle più sana.

Nonostante i vantaggi elencati in questo articolo, è importante sottolineare come, in realtà, si tratta sempre di benefici relativi. Infatti, la sigaretta elettronica è da considerarsi come un’alternativa meno dannosa rispetto a quella tradizionale e non per questo priva di rischi.

