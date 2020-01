Marsala (Tp): premio letterario intitolato a Tullio De Mauro

Sarà intitolato al famoso linguista di fama internazionale Tullio De Mauro il premio letterario istituito dal comune di Marsala, nel trapanese. Ad annunciarlo è l’assessore comunale alle politiche sociali e culturali, Clara Ruggieri al termine di un convegno dedicato al linguista che è stato anche ministro della pubblica istruzione, morto il 5 gennaio del 2017.

Negli ultimi 11 anni della sua vita, Tullio De Mauro aveva scelto Marsala, in particolare la riserva dello Stagnone, per passare la sua vita. Qui aveva comprato una casa per trascorrere le vacanze e continuare i suoi studi in totale tranquillità.

Per questo motivo nel 2016 l’amministrazione comunale gli aveva concesso la cittadinanza onoraria per “l’attaccamento e il consolidato senso di appartenenza al territorio”.