Vittoria (Rg): litiga con la moglie e tenta di far esplodere la casa, arrestato

Momenti di ordinaria follia ieri a Vittoria, nel ragusano, dove dopo una lite familiare un uomo ha tentato di far esplodere la casa familiare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato che hanno arrestato S.M., 65 anni.

L’intervento della polizia è stato richiesto dalla moglie dell’arrestato, spaventata dalle minacce da parte del marito al culmine di una lite nata per futili motivi.

L’uomo aveva minacciato la moglie che avrebbe fatto esplodere la casa familiare e si era allontanato in fretta dalla casa. La donna ha così lanciato l’allarme. All’arrivo gli agenti hanno subito percepito un acre odore di gas che aveva già saturato tutti gli ambienti.

L’uomo prima di uscire aveva aperto tutti i rubinetti della cucina, probabilmente per far esplodere la casa. Messo in sicurezza l’immobile, gli agenti hanno ricercato l’uomo sospettato di aver progettato di far saltare in aria la casa familiare.

L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.