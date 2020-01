Naso (Me): al teatro Alfieri arriva “due passi sono”

“Due passi sono”, il pluripremiato spettacolo scritto, diretto e interpretato da Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi e si avvale di scene e costumi di Cinzia Muscolino,d isegno luci di Roberto Bonaventura, Roberto Bitto aiuto regia e la collaborazione di Giovanna La Maestra.

Appuntamento al teatro Alfieri di Naso, nel messinese, domenica 26 gennaio nell’ambito della stagione “Il teatro siamo noi – #diversamentegiovani” coordinata da Oriana Civile.

Lo spettacolo ha vinto il premio scenario per Ustica 2011, premio in box 2012, premio internazionale Teresa Pomodoro 2013 e finalista al premio Museo Cervi 2012 e al premio le voci dell’anima 2013. È in corso la prevendita: biglietto intero 20 euro, 15 ridotto per under 25 e over 65.