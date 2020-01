Siracusa: secondo appuntamento a Giudecca Cine & drama

Continuano gli appuntamenti culturali di Giudecca cine & drama a Siracusa, la rassegna di cinema e teatro ideata da Alfredo Mauceri della compagnia dei pupari Vaccaro-Mauceri con la direzione artistica di Antonio Casciaro.

Secondo appuntamento sarà con “Viola dalla parte delle cicogne” domenica 19 gennaio al teatro Alfeo per la regia di Giannella Loredana D’Izzia, testo di Lina Maria Ugolini, docente al conservatorio Bellini di Catania.

Una drammaturgia ricca d’immagini, sfaccettata come un cristallo di vetro dentro cui l’attrice è sollecitata a orientarsi scomponendo di volta in volta la propria voce per diventare osservatrice e osservata, trasformarsi da immortale Sibilla a Sara, vecchia zingara e, ancora, in Viola, una ragazzina Rom vittima della prostituzione perpetuata lungo una strada a pochi metri da una discarica tossica.

Ci sono la città, la strada, l’inquinamento, la brutalità di chi compra il piacere, ma anche il cielo dove volano le cicogne dalle ampie ali. “Giudecca Cine & Drama” prosegue ogni fine settimana fino al prossimo 9 febbraio.