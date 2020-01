Barcellona Pozzo di Gotto (Me): sequestrato ingente quantitativo di novellame di sarda

Un ingente quantitativo di novellame di sarda è stato sequestrato dagli agenti della polizia di Stato a Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese. Gli agenti del distaccamento della polizia stradale di Barcellona Pozzo di Gotto hanno sequestrato più di 1.100 kg di novellame di sarda.

Il novellame, utile per il ripopolamento del mare e per il quale è prevista la cattura, solo con particolari tecniche e in alcuni periodi dell’anno si trovava a bordo di mezzi frigo coibentati, provenienti dalla Calabria e diretti nel palermitano.

Nel corso dei controlli è emerso che erano riposte diverse cassette di pesce fresco, per oltre 950 chili in un caso e 185 in un altro, in violazione delle normative nazionali ed europee in materia di commercio di esemplari di specie ittica di taglia inferiore a quella di riferimento.

È stato verificato, inoltre, che il pesce era privo di qualsiasi documentazione idonea a certificarne l’origine e la provenienza. È stato per questo richiesto l’intervento di personale dell’Asp del servizio veterinario di Milazzo che ne ha disposto il sequestro. I trasgressori dovranno pagare una multa di oltre 38 mila euro.