Mascalucia (Ct): minaccia di decapitare la madre per  100 euro

Voleva 100 euro per acquistare la droga e per averli ha persino minacciato di decapitare la madre. E’ successo a Mascalucia, nel catanese ,dove i carabinieri della tenenza locale hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne del posto per tentata estorsione ai danni della madre di 69 anni.

La vittima, presa di mira dal figlio, era stata prima strattonata con violenza e la donna è fuggita di casa per rifugiarsi da una vicina. Da qui è partita la chiamata al 112 per chiedere aiuto.

I militari hanno rassicurato la donna. Il giovane, alla vista dei carabinieri, ha iniziato ad inveire contro la madre dicendole: “cornuta, sbirra, pezza di merda” e ribadendo le pregresse minacce e per nulla intimorito dalla presenza dei militari, intimava alla madre di consegnargli tutto quello che gli apparteneva, soprattutto i libretti degli assegni e i documenti dei veicoli in loro possesso, altrimenti le avrebbe tagliato la testa anche a costo di farsi 10 anni di galera.