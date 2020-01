Festa di San Sebastiano, inviateci le vostre foto

Il 20 gennaio, giorno in cui la chiesa ricorda San Sebastiano, si avvicina. In Sicilia il culto di San Sebastiano è molto sentito e il santo è patrono di diversi centri in tutte le province. Fra le feste più conosciute quelle di: Mistretta, Tortorici, Acireale, Barcellona Pozzo di Gotto, Melilli, Maniace, Santa Venerina.

In alcuni di questi paesi le celebrazioni per San Sebastiano durano settimane e si concluderanno a fine mese. Per questo abbiamo deciso di realizzare uno speciale sulle varie tradizioni e culture delle feste di San Sebastiano sparse per la Sicilia. Inviateci delle foto della vostra festa di San Sebastiano e la più bella sarà la copertina del nostro speciale.

Tutte le altre foto pervenute verranno inserite all’interno dell’articolo divise per paesi e ognuna porterà il nome del fotografo (amatoriale e non) che ci avrà inviato la foto autorizzandoci così a pubblicarla.

Le foto potranno essere inviate fino al 27 gennaio via mail agli indirizzi info@ecodisicilia.com o chiara.ferrau@libero.it o, ancora via messanger, sulla pagina Facebook di Eco di Sicilia. E’ importante che specifichiate il nome dell’autore dello scatto e il paese dove la foto è stata scattata.