Noto (Sr): rifiuti, il comune apre alle segnalazioni dei cittadini

L’obiettivo è quello di cogliere con le mani nel sacco chi non rispetta le regole. A Noto, nel siracusano, il comune ha aperto alle segnalazioni dei cittadini per cogliere in flagranza. Chi dovesse cogliere un cittadino che non rispetta le regole della raccolta differenziata potrà segnalarlo al numero 320 2989870 oppure via mail all’indirizzo igiene@comune.noto.sr.it indicando la via o la zona dove è stata notata la possibile infrazione.

La polizia municipale e gli operatori della Roma costruzioni interverranno sul posto segnalato per verificare l’eventuale abuso e individuare il trasgressore, provvedendo alla sanzione e alla denuncia. Operazioni simili sono già partite in alcune vie del centro urbano, ma anche in zona San Corrado Di Fuori.

Le segnalazioni devono riguardare presunte infrazioni nel conferimento dei rifiuti, per le discariche e i cumuli di spazzatura è già attivo un servizio di repressione del fenomeno.

“Se lavoriamo insieme – commenta il sindaco Corrado Bonfanti – riusciremo a raggiungere un grande obiettivo che serve alla nostra comunità e che serve a tutti noi”.