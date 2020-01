Messina: attraccata la Open Arms con i migranti

È attraccata qualche ora fa al porto di Messina la Open Arms, la nave della Ong spagnola con a bordo circa 120 migranti. Ad accoglierla sul molo i medici dell’Asp, carabinieri, polizia, volontari della Croce rossa italiana e la Misericordia.

I migranti, dopo giorni di navigazione, sono apparsi provati e spossati e verranno trasferiti nel centro di prima accoglienza dell’ex caserma Gasparo a Bisconte. Ovviamente chi di loro avrà necessità di cure mediche sarà prima curato.

Fra i migranti sbarcati a Messina anche tre neonati e altri 34 bambini, 15 donne e 73 uomini. Sul posto anche il comitato della croce rossa italiana di San Salvatore di Fitalia, nel messinese. Il comitato è attivo anche nel ricongiungimento familiare e si attiva per i minori non accompagnati e per far avere loro notizie alle famiglie rimaste nei paesi d’origine. La Sea watch 3 invece andrà al porto di Taranto così come disposto dal Viminale che ha sottolineato come “Francia, Germania, Portogallo e Irlanda abbiano già dato la loro disponibilità ad accogliere i richiedenti asilo a bordo”.