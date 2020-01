Riposto (Ct): prelevava soldi da bancomat rubati ad anziani, arrestato

Nel catanese i carabinieri della stazione di Riposto hanno arrestato il 30enne Salvatore Grasso, pregiudicato. L’uomo rubava carte di credito e postamat ad anziani del luogo e poi effettuava numerosi prelievi fraudolenti.

I fatti risalgono all’estate 2018. Le indagini hanno accertato, sul conto dell’indagato, ben 4 prelievi indebiti per un totale di più di 2.000 euro effettuati usando carte oggetto di furto.

Questi ultimi avvenivano nelle strade del centro cittadino di Giarre in danno di persone anziane che lasciavano le auto aperte con borse e borselli in vista o addirittura anche con l’auto in movimento. I carabinieri di Riposto hanno ricostruito le azioni delittuose di Grasso inchiodandolo alle sue responsabilità per l’esacrabile reato commesso nei confronti di persone della terza età, vera e propria fascia debole.

Per l’uomo sono stati disposti gli arresti e la custodia cautelare in carcere. Il ragazzo dovrà rispondere di ricettazione continuata con recidiva aggravata e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento continuato e sempre con recidiva aggravata.