Roma: il premio Antonello da Messina sarà consegnato domani

Domani a Roma sarà consegnato il premio Antonello da Messina per le “eccellenze” messinesi e siciliane che si sono distinte in vari campi della cultura.

Appuntamento domani alle 17.00 nella chiesa di San Marco al Campidoglio con la cerimonia di consegna dei premi coordinata da Milena Romeo e Sergio Di Giacomo.

Il premio “Antonello” è inserito nell’ambito della rassegna culturale “100Sicilie”. Ad essere premiate saranno una quindicina di personalità che si sono distinte nella scrittura, nell’arte, nello spettacolo, nel giornalismo, nella letteratura, negli studi storici, dando lustro alla terra d’origine e alla città di Messina anche fuori dai confini dell’isola.

Nel corso della serata saranno letti alcuni brani dedicati alla figura di Antonello da Messina e ad altri grandi autori siciliani. A recitare alcuni brani saranno gli attori Mariella Lo Sardo e Giampiero Cicciò. In chiusura si esibirà la giovane violoncellista messinese Barbara Visalli.

Di seguito l’elenco dei vincitori.

Il premio sarà consegnato per la divulgazione scientifica a padre Antonio Spadaro, direttore di La civiltà cattolica; per la letteratura dello Stretto premio a Nadia Terranova, finalista al premio Strega; per la letteratura civile a Bianca Stancanelli, autrice di A testa alta, biografia su don Pino Puglisi che verrà presentata il 14 alla chiesa dei siciliani; per gli studi umanistici il premio sarà consegnato a Michele Ainis, costituzionalista e autore del romanzo “Risa”; studi storici-antonelliani a Salvatore Bottari, autore di “Messina tra Umanesimo e Rinascimento. Il caso Antonello”; beni culturali al professore Michele Trimarchi, docente universitario esperto di Cultural economics; per il giornalismo radiotelevisivo premi a: Gaetano Barresi, vicedirettore dei giornali Radio Rai e Radio1; Nuccio Fava, ex direttore Tg1 e Tg3; per le arti visive premio a Pina Inferrera, installazioni e fotografia e ad Alfonso M. Delogu per la scultura.

Il premio Antonello Da Messina per la musica sarà consegnato al maestro Giovanni Mirabile, direttore dell’international Opera choir; per il giornalismo culturale a Marcello Mento, autore di scritti antonelliani.

Premi speciali per Giovanna Motta, storica dell’università La Sapienza; famiglia Sinopoli, omaggio al grande direttore d’orchestra e premio giovani a Luciano Armeli Iapichino, saggista e promotore del premio Ferraù a Galati Mamertino.