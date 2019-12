Catania: avviso di garanzia al deputato Sammartino per elezioni del 2018

Un avviso di garanzia ha raggiunto il deputato di Italia viva all’ars, Luca Sammartino. Oggi glielo hanno notificato gli agenti della Digos della questura i Catania.

La notizia, riportata dal sito Meridionews, è stata poi confermata in ambienti qualificati. Il reato ipotizzato sarebbe quello di corruzione elettorale.

Sammartino, recordman delle preferenze alle regionali del 2017 sarebbe indagato insieme ad altre persone dalla procura di Catania per le politiche del 2018. Era candidato alla camera dei deputati nel collegio uninominale di Misterbianco e aveva ottenuto più i 16 mila voti, non sufficienti però ad essere eletto.

In passato il parlamentare regionale era stato indagato dalla procura di Catania per le regionali del 2017 e in un’inchiesta sulla regolarità del voto di anziani in una casa di cura della provincia etnea. Il fascicolo, però, venne archiviato in un secondo tempo.