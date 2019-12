Modica (Rg): incontro sui tribunali riuniti

Ieri mattina si è tenuto a Modica, nel ragusano, un incontro organizzato dal coordinamento regionale dei comitati costituiti a difesa dei tribunali soppressi. Oltre ai rappresentanti del comitato di Modica, anche quelli dei comitati e dei rappresentanti istituzionali di Mistretta e di Nicosia.

Presenti alla riunione anche il sindaco i Modica, i rappresentanti dei vicini comuni di Ispica, Pozzallo e Scicli. Per la deputazione iblea, la presidentessa della commissione affari sociali, Marialuisa Lorefice e il senatore Pino Pisani.

Nel corso dell’incontro i rappresentanti del coordinamento regionale hanno chiesto all’unisono ai parlamentari del M5S di mediare affinché il ministro alla giustizia Bonafede incontri l’assessorato regionale Bernadette Grasso e venga siglata la convenzione con la quale si dia la possibilità di utilizzare i palazzi di giustizia soppressi quali sede distaccate.

“Abbiamo ascoltato le istanze pervenuteci –hanno evidenziato Lorefice e Pisani- ieri l’incontro col coordinamento e i sindaci di alcuni comuni del comprensorio, due settimane fa quello col presidente del tribunale di Ragusa. Importante è in questi casi conoscere i pareri e i punti di vista delle parti al fine di poter affrontare questa delicata situazione nel modo più opportuno. Come rappresentanti del territorio il nostro compito è anche avanti le istanze che ci provengono da essi. Cosa che negli anni abbiamo sempre fatto, mantenendo fede agli impegni presi.

Le richieste del coordinamento rientrano -continuano-, chiaramente, in una più ampia riforma giudiziaria che non riguarderebbe soltanto gli ex tribunali di Modica, Mistretta e Nicosia ma anche gli altri 27 soppressi in tutta Italia.

Tuttavia, ritenendo che nel caso specifico, ad esempio, di Modica i costi per la manutenzione di un immobile il cui mutuo fino al 2024 resta vincolato all’uso dello stesso per uffici giudiziari sottoporremo ancora una volta il caso dei tribunali siciliani al ministro Bonafede. Certi che se una risposta dovrà arrivare arriverà.

L’unione d’intenti -concludono Lorefice e Pisani- rispetto ad un problema fa sicuramente la differenza e, com’è stato ieri mattina, rende il senso anche della condivisione delle idee nei confronti dell’impegno per la comunità”.