Capo d’Orlando (Me): verso la XII mostra dei presepi

A Capo d’Orlando nel messinese, si sono accesi i motori per la XIII edizione della mostra dei presepi. “Confido in una grande partecipazione per dare continuità e qualità ad un evento – dichiara l’assessore al culto, Sara La Rosa – caratterizzato negli anni il periodo natalizio a Capo d’Orlando.

La mostra come di consueto sarà ospitata nella chiesa Maria SS di Porto Salvo in piazza Merendino. Dall’8 dicembre al 6 gennaio 2020 i presepi saranno in mostra.

L’assessore La Rosa ha incontrato i presepisti e gli appassionati che hanno già manifestato la disponibilità a partecipare alla nuova edizione della mostra che vuole esaltare l’atmosfera natalizia, la tradizione, la creatività e l’artigianato locale. Si può partecipare alla mostra in forma singola o associata e sono stati invitati i due istituti comprensivi.

Il regolamento e la scheda di iscrizione alla mostra sono disponibili all’ufficio CED del comune e sul sito istituzionale del comune. Le domande di partecipazione dovranno arrivare al comune entro e non oltre il 29 novembre. (foto di repertorio di un presepe vivente a Venetico)