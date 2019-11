Tortorici (Me): quell’ascensore che già funziona

Tanto rumore per nulla. Abbiamo pubblicato questo pomeriggio la notizia di una richiesta di un cittadino di Tortorici (Messina) all’amministrazione in merito al non funzionamento dell’ascensore nei locali comunali di viale Livatino. In realtà l’ascensore è stato messo in funzione già oggi.

Il primo cittadino Emanuele Galati Sardo ieri aveva già risposto al cittadino che ne aveva fatto richiesta comunicando che erano in corso dei lavori da circa due settimane per la sistemazione dell’ascensore che sarebbe presto tornato fruibile.

E’ stato creato un caso dal nulla, dunque, perché già da questo pomeriggio e sicuramente nei prossimi giorni i cittadini di Tortorici che vorranno prendere l’ascensore per raggiungere gli uffici comunali, lo potranno fare in tutta tranquillità.

A dimostrazione di ciò la foto di copertina scattata poco fa mostra l’impianto funzionante con le porte aperte e le luci accese