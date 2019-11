Milazzo (Me): chiusura museo Rizzo, Catalfamo “si trovi presto una soluzione”

“Il Museo su Luigi Rizzo a Milazzo è divenuto in questi anni un esempio produttivo di proposta culturale “dal basso” partita grazie ai volontari di Storia Patria che dobbiamo ringraziare insieme ai ragazzi dell’Istituto Nautico. Resto stupito rispetto la lettera del dirigente comunale La Malfa di voler sospendere questa mostra”. A dirlo è l’onorevole Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per Fratelli d’Italia e coordinatore provinciale del partito.

“Vorremmo capire se il comune è a conoscenza di questa iniziativa burocratica – prosegue Catalfamo – e se si è pensato già a un posto dove traslocare la mostra che deve diventare permanente nell’interesse della città e della memoria dell’eroe Luigi Rizzo.

Sono sicuro che dietro questa incomprensione comunicativa tra gli uffici non si celi l’intenzione politica di perseguitare un’associazione che ha fin qui svolto un compito difficile e lungimirante di gestione e salvaguardia dell’offerta culturale milazzese in un periodo finanziario non facile per l’ente e per l’intera Sicilia. Nell’interesse della collettività chiediamo al Sindaco che tra l’altro ha più volte mostrato vicinanza e sensibilità rispetto la storia dell’eroe di Premuda, di risolvere questa spiacevole vicenda.”