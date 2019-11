Comiso (Rg): “tieni la città pulita”

Contenitori per non disperdere volantini pubblicitari nelle strade di Comiso, nel ragusano, sono stati installati dall’amministrazione comunale. Un modo per contemperare il diritto alla pubblicità con l’esigenza di mantenere il decoro urbano.

A renderlo noto è stato il sindaco Maria Rita Schembari. “Tieni pulita la tua città: prendi solo quello che ti serve” è il titolo dell’iniziativa.

La distribuzione porta a porta causa una eccessiva dispersione di materiale cartaceo – prosegue il primo cittadino – che imbratta tutte le vie cittadine, per non parlare dello spreco di carta. In questo modo si è cercato di contemperare il diritto alla pubblicità con l’esigenza di mantenere il decoro urbano. Siamo in fase di sperimentazione e tutto è perfezionabile, ma sono convinta che questa sia la giusta direzione. Insieme si cresce – conclude Schembari – uniti si progredisce. Ed io sono qui!”.