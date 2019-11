Palermo: Magistro, “gireremo la Sicilia per far conoscere la consulta giovanile”

“Sono stato promotore della legge, ora gireremo la Sicilia per farla conoscere ai giovani”. Così Alessandro Magistro in merito alla consulta giovanile regionale. “Adesso che c’è la legge non ci adageremo sugli allori. Incontreremo tutti i giovani delle consulte di ogni provincia per spiegarne i dettagli, mentre il 15 novembre a Palermo, ci sarà il raduno regionale delle consulte giovanili della Sicilia.

Innegabile è il merito di questa rete di consulte che ha lavorato intensamente, partendo da un lavoro dal basso, i cui frutti stiamo iniziando a raccogliere”. Attualmente Magistro è presidente della consulta dei Nebrodi che fa capo a 18 comuni del messinese e presidente dell’assemblea che riunisce diverse consulte siciliane.

Lo scorso febbraio Alessandro Magistro ha avuto l’idea di unire le consulte in una rete di coordinamento regionale, girando più di 109 comuni siciliani, in cui sono state istituite altre 13 consulte locali. Insieme hanno presentato un disegno di legge in commissione affari istituzionali all’ARS, che fa ricevuto all’unanimità parere favorevole, per poi essere convertito in legge lo scorso 28 ottobre.