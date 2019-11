Palermo: campagna per la giustizia e l’equità

Appuntamento il 6 novembre alle 11.30 a palazzo delle Aquile a Palermo per la presentazione di “Woman’s freedom in Iran”, una campagna per la giustizia a tutela della libertà delle donne iraniane.

Saranno diverse le azioni condotte, utili alla diffusione della conoscenza e alla necessità ineludibile di far valere, da parte delle donne, la propria giustizia sociale in un Paese dove la negazione dei diritti umani è di enorme rilevanza.

Tra gli appuntamenti previsti quello del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ospiterà una delegazione di donne iraniane alla partita di qualificazione agli Europei 2020, Italia-Armenia, in programma allo stadio Renzo Barbera il prossimo 18 novembre; il conferimento della cittadinanza onoraria a Nasrin Sotoudeh, avvocato e attivista iraniana per i diritti umani. E poi, ancora, spettacoli teatrali, incontri, dibattiti e una conferenza stampa sulla situazione delle donne in Iran e sui progressi della campagna a fine dicembre, in Senato.

Il calendario completo degli eventi che vedrà Palermo tra le città protagoniste della campagna sarà presentato nel corso della conferenza stampa alla quale prenderanno parte Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, Giorgia Butera, presidente dell’associazione Mete Onlus – impegnata nell’alto tema dei diritti umani internazionali, nella mediazione socioculturale tra i popoli e nell’affermazione dei principi civili, democratici e liberali, Francesco Leone, presidente Agius – Associazione giuristi siciliani e legal advisor della campagna, e Pino Apprendi, presidente Antigone Sicilia.