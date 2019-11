Barcellona Pozzo di Gotto (Me): parte l’iniziativa del biglietto sospeso al teatro

Dopo gli appuntamenti per le famiglie al teatro Mandanici a Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese, arriva un’altra iniziativa. Si tratta dei biglietti sospesi. Un nome che ricorda i famosi caffè sospesi napoletani nei bar che consiste nel pagamento di un caffè per il prossimo avventore che si trovasse in difficoltà economiche.

Al teatro Mandanici di Barcellona oggi è stata presentata l’iniziativa che prevede due biglietti sospesi ad ogni associazione che ne acquista 25 per lo spettacolo. Un meccanismo semplice quanto innovativo nel mondo del teatro.

A spiegare l’iniziativa oggi in conferenza stampa anche il sindaco di Barcellona, Roberto Materia secondo cui “al teatro Mandanici si deve una parte importante della rinascita della città che oggi anche di sera è viva e accogliente. Ma – ricorda Materia – il tema fondamentale, l’obiettivo fondamentale, di questa scommessa che ormai si può giudicare vinta, è far sì che il teatro sia di tutti. Di tutti perché capace di venire incontro ai gusti diversi di diversi spettatori. Di tutti perché per tutte le tasche. Di tutti perché palcoscenico anche dei talenti, nuovi e consolidati, del territorio. Soprattutto, questo è un teatro aperto, dedicato alle famiglie che sono il cuore della nostra comunità e ai giovani che sono la futura classe dirigente e nei quali abbiamo fondatamente la massima fiducia”.

E dopo i saluti del vicesindaco Filippo Sottile, che ha ricordato come “l’interesse suscitato dal teatro è tale da richiamare persone da tutto il Messinese e dal resto della Sicilia, tanto che del Mandanici si sente parlare bene davvero dappertutto”, ecco le novità, raccontate dal segretario generale Lucio Catania e dall’assessore Angelita Pino in un foyer gremito di rappresentanze degli istituti scolastici, dai dirigenti ai professori agli studenti, ma anche delle accademie di musica e danza e da associazioni e club service. “Suscitare la passione per il teatro significa suscitare interesse, curiosità, attenzione per la cultura, la bellezza e il talento. Mettere in moto pensieri ed emozioni”, ha ricordato il segretario Catania. “La grande partecipazione a questo incontro e il grande interesse già registrato per gli spettacoli del ciclo ‘Teatro in Famiglia’ – ha commentato l’assessore Pino – ci confermano del fatto che il nostro impegno è ben indirizzato e foriero di ottimi risultati”.

Tutti i biglietti sospesi verranno sorteggiati tra gli studenti più meritevoli delle scuole medie superiori. Saranno indicati due alunni per classe. I ragazzi sorteggiati troveranno al botteghino il proprio biglietto che figurerà come regalato dalle associazioni.

Il botteghino è aperto ogni mattina dalle 10,30 alle ore 13 e nei giorni di martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 18,30. Attiva la biglietteria on line su Tickettando-TicketOne (possibile acquistare i biglietti anche con 18App e Bonus Cultura).