Catania: combattere il vandalismo nella IV municipalità

Progetti social e forme di cittadinanza attiva per combattere il vandalismo nella IV municipalità. È quanto chiede la IV municipalità di Catania a nome del presidente Erio Buceti.

“Non c’è un solo quartiere che non sia immune dall’odiosa azione di teppisti che distruggono e imbrattano l’arredo urbano – scrive Erio Buceti – Un danno incalcolabile in termini di vivibilità e di costi legati alla manutenzione straordinaria che pesa sulle spalle dei cittadini. Per queste ragioni – prosegue Buceti – ho deciso di attivare un progetto che preveda forme specifiche di cittadinanza attiva e consentire così ai cittadini di riappropriarsi del proprio territorio. Un coinvolgimento in cui inserire pure le parrocchie, gli scout e le varie associazioni che agiscono nella nostra municipalità”.

Precedente 1 di 4 Successivo

Piazza Beppe Montana, l’ex scuola “Padre Santo di Guardo” di via Belvedere, parco degli Ulivi, la bambinopoli di piazza Horacio Majorana e parco Gandhi. Queste sono solo alcune strutture della IV municipalità danneggiate dai vandali.

“In piena sinergia con l’amministrazione centrale – dichiara il presidente circoscrizionale – vogliamo attivare un piano di prevenzione contro i raid teppistici, un progetto che assicuri il recupero degli immobili e la protezione dai vandali. Dettagli, molti fatti concreti e tempi annunciati di attuazione”. Siti con nuove possibilità di rilancio. Sedi che possano diventare il volto migliore della municipalità.