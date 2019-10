Naso (Me): partita la campagna abbonamenti per “il teatro siamo noi”

A Naso, nel messinese, è partita la campagna abbonamenti per la stagione teatrale “Il teatro siamo noi” diretto artisticamente dalla cantautrice siciliana Oriana Civile. Il teatro è stato riaperto nel 2017 dopo 67 anni di chiusura e gestito in house dal comune, guidato dal sindaco Daniele Letizia con Filippo Rifici all’assessorato alla cultura.

Nel cartellone di quest’anno gli appuntamenti saranno otto più uno: dalla sand artist Stefania Bruno (“Pinocchio”, 24 novembre 2019, ore 18:30) alla drammaturga e attrice Patrizia Ferraro (“Da qui si vede tutto”, 29 dicembre 2019, ore 18:30), dalla pluripremiata compagnia Carullo – Minasi (“Due passi sono”, 26 gennaio 2020, ore 18:30) agli autori e musicisti Kaballà e Antonio Vasta (“Viaggio immaginario nella Sicilia della memoria”, 16 febbraio 2020, ore 18:30), dai protagonisti del Teatro dei 3Mestieri con Stefano Cutrupi in scena e Roberto Bonaventura alla regia (“Il Signor Dopodomani”, 22 marzo 2020, ore 18:30 ) alla star del web e del grande schermo Roberto Lipari (“Scusate se insisto”, 26 aprile 2020, ore 18:30) dal DAF Teatro dell’Esatta Fantasia con Angelo Campolo alla regia e sul palco (“Stay hungry”, 24 maggio 2020, ore 18:30) all’attrice e cantante Egle Mazzamuto (“Rosolino Venticinquefigli” di Franco Scaldati, 21 giugno 2020, ore 18:30) fino allo spettacolo finale del laboratorio condotto da Rosetta Sfameni (“Elena – Estratto da Euripide”, 28 giugno 2020, ore 18:30).

Tutti gli spettacoli si svolgono la domenica pomeriggio, per venire incontro al pubblico giovane e alle famiglie. L’abbonamento ridotto per gli spettatori con meno di 25 anni e più di 65 anni ha il costo di 100 euro, così come accade per i primi cinquanta abbonati, mentre è di 130 euro il prezzo intero. I singoli biglietti costano 20 euro a prezzo intero e 15 euro a prezzo ridotto (under 25 e over 65). Le prevendite sono in corso all’Ufficio Turismo del Comune di Naso di piazza Francesco Lo Sardo (tel. 0941960076) ma anche on line sui circuiti Tickettando – TicketOne (possibile l’acquisto con 18App e Bonus Cultura). E il botteghino sarà aperto in teatro il giorno dello spettacolo.