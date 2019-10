Capo d’Orlando (Me): premio Lighea in ricordo di Bartolo Cattafi

La prima edizione del Premio Lighea – ideato da Maria Grazia Insinga con l’obiettivo di promuovere la poesia contemporanea e il fare poetico, e sostenuto dalla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella, presieduta dall’avvocato Andrea Pruiti Ciarello – dopo più di un mese di laboratori di scrittura in versi frequentati da oltre un centinaio di studenti, continua con un evento di enorme importanza: il quarantesimo anniversario della scomparsa del poeta barcellonese Bartolo Cattafi e la presentazione dell’opera omnia curata da Diego Bertelli.

Nell’aria secca del fuoco sull’isola delle sirene – sabato 26 ottobre alle ore 17.30 presso il Centro culturale Bent Parodi di Belsito a Villa Piccolo – il Premio Lighea presenterà, insieme al curatore, il raffinato volume “Tutte le poesie” di Cattafi pubblicato quest’anno dalla casa editrice Le Lettere con la prefazione di Raoul Bruni. Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Fondazione, Maria Grazia Insinga (musicista e poetessa), Domenica Sindoni (docente di latino e greco presso il Liceo “Lucio Piccolo”) ed Enrico De Lea (avvocato e poeta) dialogheranno con il poeta fiorentino Bertelli dell’opera cattafiana e festeggeranno il libro che si trova al primo posto della Classifica di qualità della rivista di cultura L’Indiscreto.

Scrive Cattafi: «La storia dei miei versi non può che coincidere con la mia storia umana. Rifiuto e considero vietate le fredde determinazioni dell’intelligenza, le esercitazioni (sia pure civilissime), le sperimentazioni che furbescamente o ingenuamente tentano l’impossibile colpo di dadi. Non mi riesce di capire il “mestiere” di poeta, i ferri, il laboratorio di questo “mestiere”. Quella del poeta è per me una pura e semplice condizione umana, la poesia appartiene alla nostra più intima biologia, condiziona e sviluppa il nostro destino, è un modo come un altro di essere uomini».

Quest’opera riunisce per la prima volta tutta la produzione del poeta barcellonese pubblicata in vita e dopo la morte. Tutti i libri d’artista e le preziose plaquette cattafiane sono state anch’esse recuperate, vagliate, stampando testi che facevano parte di edizioni fuori commercio, come nel caso di “Lame” e “Se i cavalli non fossero cavalli”. Sono state recuperate anche le poesie disperse su riviste letterarie, antologie, quotidiani e periodici di vario genere, uscite a partire dagli anni Quaranta fino alla fine dei Settanta. Un libro straordinario che tutte le scuole della comunità nebroidea dovrebbero conoscere. E non solo.

Diego Bertelli (Pietrasanta 1977) vive e lavora a Firenze. Fa parte del comitato editoriale delle riviste bilingue «TheFLR» e «Atelier» ed è membro dell’advisory board della rivista «Italian Poetry Review». Ha esordito in poesia con la plaquette L’imbuto di chiocciola (Edizioni della Meridiana, 2005). Tra i suoi lavori più recenti, il graphic novel sulla vita del poeta inglese Ernest Dowson, I giorni del vino e delle rose, con illustrazioni di Silvia Rocchi (Valigie rosse, 2016) e la monografia Viaggio al termine delle scrittura. Calvino Pasolini Bazlen Parise Cattafi (Le Lettere, 2017). Ha recentemente tradotto: “La biblioteca di Lovecraft” (Arcoiris, 2019) e Walt Whitman nell’edizione illustrata da Brian Selznick, in uscita questo autunno per Tunué. È curatore del sito ufficiale di Bartolo Cattafi e del volume che raccoglie tutte le sue poesie (Le Lettere, 2019).

Gli studenti che vorranno partecipare all’evento potranno prenotarsi per fruire dell’autobus della ditta Emanuele che si troverà di fronte all’entrata del Liceo Lucio Piccolo alle ore 16.50 (partenza ore 17.10/ritorno da Villa Piccolo ore 19.30). Per informazioni, rivolgersi alla segreteria della Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella, Via Nazionale Palermo, Km. 109 (Strada Statale 113) Capo d’Orlando – tel. 0941 957029; oppure, contattare via mail il Premio Lighea: premiolighea@fondazionepiccolo.it. Per altre informazioni: www.fondazionepiccolo.it; Premio Lighea – Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella; Fondazione Piccolo.