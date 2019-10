Catania: gran galà dell’Unicef al teatro Bellini

Il teatro Massimo “Vincenzo Bellini” di Catania ospiterà domani, domenic 20 ottobre alle 16.30, il “Gran gala” dell’Unicef.

Nel trentennale della storica firma della Convenzione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Comitato Regionale Sicilia per l’UNICEF ha scelto di raccontare i diritti dei bambini del mondo con un delicato e accattivante “viaggio” che vede tra protagonisti giovanissimi talenti. Sul prestigioso palco del Teatro Massimo “Vincenzo Bellini” di Catania, domenica 20 ottobre alle ore 16:30, saliranno gruppi, compagnie, cori e scuole di danza sotto la direzione artistica della giovanissima ballerina e coreografa Marianna Leone.

Un’irripetibile occasione per “raccontare” esperienze di vita quotidiana suggerite dall’UNICEF, con un valore aggiunto: il sostegno alla Campagna per la lotta alla malnutrizione infantile, una emergenza invisibile che incide, direttamente o indirettamente, su quasi metà della mortalità infantile globale, pari a 6,3 milioni di decessi annui fra i bambini da 0 a 5 anni.

Saranno presenti il presidente del comitato italiano per l’UNICEF, Francesco Samengo, il presidente del comitato regionale Sicilia, Vincenzo Lorefice, e i segretari dei comitati provinciali dell’isola.

All’iniziativa hanno collaborato Younicef for UNICEF, C.S.V. Etneo – Centro Servizi per il Volontariato Etneo e l’Associazione “Butterfly Company” di Pedara e ha ottenuto il patrocinio della Regione Siciliana, della Città Metropolitana di Catania, del Comune di Catania, del Teatro Massimo “Vincenzo Bellini” e dei Vigili del Fuoco, Ambasciatori di Buona Volontà dell’UNICEF Italia.

Il Gran Gala sarà l’occasione per la nomina a Testimonial Regionali UNICEF di Enrico Guarneri e Salvo La Rosa, la consegna di un riconoscimento alla Marina Militare, per mano del Comandante di Mari Sicilia, Contrammiraglio Andrea Cottini e a Giorgio Martinelli, Socio Onorario del Comitato Italiano per l’UNICEF.

In scaletta, inoltre, le esibizioni del Coro de Manos Blancas dell’Associazione musicale “Alkantara”, della Scuola di danza “Lidia Patti”, dell’Associazione Famiglie Persone Down, dell’Orchestra sinfonica infantile “Alkantara”, del coro dell’I. C. S. “Federico II di Svevia” di Massannunziata (Mascalucia), del coro del C. D. di Zafferana Etnea, della Scuola di Danza “Koreos” (Bronte), del Coro di voci bianche e giovanile “Incanto” di Scordia e le testimonianze degli ospiti dello SPRAR di Bronte della Società Cooperativa Sociale “Iride” di Scordia e della Cooperativa “Prospettiva” di Catania. Presenteranno Carla Previtera e Giorgia Lodato.

L’iniziata è stata sostenuta dal main sponsor Coop – Alleanza 3.0 e dagli sponsor Honda Esseauto, Eliografia Sicilia e Genio in 21 Giorni.